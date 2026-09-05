El tiempo detenido

Es verdad que acabo de terminar mi septuagésimo tercer veraneo en la playa de Los Urrutias y, queramos o no, el hábito hace al monje. Pero lo cierto es que, con cada año que pasa, estoy más convencido de que un lugar como ese no debe de distar demasiado del ansiado y soñado Paraíso Terrenal.

Hace unos días, las circunstancias personales hicieron que tuviera que atravesar de cabo —de Palos— a rabo la Manga del Mar Menor, algo que hacía bastante tiempo que no hacía. Pues bien, creo que el horror que me produjo este último encuentro con aquel lugar será difícil de olvidar: cientos de miles de personas —eso sí, perfectamente pertrechadas con sus chanclas, sus gorros para el sol y sus flotadores de las más variadas formas— deambulaban como autómatas por unas aceras infectadas de reclamos comerciales y culinarios, a cuál más exótico y estrafalario. Edificios de enorme altura, mezclados con otros más bajos, chalets y toda suerte de adosados, componían un paisaje sin el más mínimo sentido del orden urbanístico o estético. Enormes colas de vehículos se extendían en uno y otro sentido; bicicletas y patinetes eléctricos sorteaban a peatones y automóviles; deportistas de cuerpo soñado exhibían orgullosamente su envidiable musculatura, belleza y facultades; ambulancias, furgonetas de Amazon… Un espectáculo abigarrado, ruidoso y vertiginoso, donde todo parecía competir con todo por un pequeño espacio.

Pero entonces sales de allí y, a los pocos kilómetros, llegas a Los Urrutias. Te detienes durante unos segundos en el único semáforo del pueblo, concretamente en el cruce de la iglesia con la carretera de El Algar, y ocurre algo parecido a un milagro: el alma se serena y todo comienza, poco a poco, a recuperar su sentido y su lugar.

Sí, ya lo sabemos. Esta playa, junto a la de Los Nietos, quizá sea una de las más afectadas por el desastre ecológico que sufre esta envidiable laguna marina. La proliferación de algas invasoras, provocada a su vez por la constante llegada al mar de nutrientes procedentes de la actividad agraria, ha conseguido que aquellas envidiables playas arenosas hayan sido sustituidas por enormes praderas marinas, cubiertas de fango y podredumbre.

Sin embargo y como no hay mal que por bien no venga, este desastre ecológico, del que nadie parece querer hacerse responsable, ha conseguido también algo inesperado: paralizar el tiempo y quizá en ello resida buena parte de su encanto actual. Que, a día de hoy, aún puedas acercarte por las mismas terrazas en las que a mediados de los sesenta comenzábamos a declararnos mientras bailábamos agarrados con las canciones de Adamo, es algo que no tiene precio ni olvido.