Souvenirs: el arte de guardar la vida

Hay objetos pequeños, casi insignificantes, que pueden sostener el peso entero de una vida. Son discretos, a veces incluso discutibles en su estética, y a ojos ajenos pueden parecer simples caprichos sin trascendencia. Pero basta detenerse un instante frente a ellos para comprender que no son solo cosas: son fragmentos de memoria, pequeñas cápsulas del tiempo que, juntas, construyen el relato más personal de quienes las guardamos.

Con los años, he descubierto que uno de los rituales más significativos de mis viajes no está únicamente en recorrer calles desconocidas o visitar museos, sino en elegir con cuidado ese pequeño souvenir que viajará de vuelta con nosotros. No es una compra impulsiva, sino un ejercicio consciente, casi ceremonial. Busco piezas que pertenezcan de verdad al lugar, que contengan su identidad, su historia o su carácter.

De los museos, por ejemplo, siempre me llevo un lápiz. Puede parecer un gesto menor, pero mi colección es ya un mapa silencioso de ciudades, exposiciones y momentos. Con el tiempo, he sumado pendientes, tazas y otros pequeños tesoros que, lejos de acumularse sin sentido, encuentran siempre su lugar en nuestra casa; convirtiéndose en pequeñas teselas de nuestra historia.

Este verano, sin ir más lejos, he regresado con un cargamento de cerámica portuguesa. Sus colores, sus formas y su textura imperfecta hablan no solo de un país, sino de la experiencia vivida allí. Y no soy la única que cultiva este hábito. Mis hijos también han adoptado esta forma de narrarse a través de los objetos. Cada uno, a su manera, construye su propio archivo: siempre un libro, alguna reliquia y diversos recuerdos que dialogan con su personalidad y sus intereses.

El mayor, por ejemplo, ha comenzado una curiosa colección de pequeños belenes del mundo, junto a una fascinación muy suya por los santos y patronos de cada lugar. En casa conviven, así, Vírgenes de Fátima, Lourdes y El Pilar, a las que recientemente se ha sumado un San Antonio en cerámica esmaltada color mostaza traído directamente desde Oporto. Otras veces, las elecciones son más propias de su edad: un estuche con forma de sarcófago del British Museum o un llavero del Osito Paddington de Londres. Y, sin embargo, todos esos objetos —sin excepción— encuentran su lugar en nuestro paisaje diario.

Puede que, desde fuera, algunos los consideren poco glamourosos, incluso kitsch. Pero en nuestra casa no hay jerarquías estéticas que valgan frente al valor emocional. Esos recuerdos conviven sin complejos con piezas de artistas tan distintos como Eva Poyato, Sam3, Omar Daff, V. Bersabé, Hernández Cano, Venancio Blanco o los hermanos Cava. A algunos esa mezcla puede resultarles desconcertante, incluso incómoda; hay quien vería en ella una falta de coherencia o de gusto. Pero para mí tiene todo el sentido del mundo. Es una estética propia, construida desde la experiencia, donde lo aparentemente menor dialoga de tú a tú con lo consagrado.

Porque esas miniaturas —por humildes o imperfectas que sean— dicen tanto de nosotros como los álbumes de fotos o los cuadernos que guardamos con tanto celo. Son otra forma de nostalgia, quizá más discreta, pero igual de elocuente.

Y así, sin darnos cuenta, la casa se va transformando en un espacio en el que cada rincón guarda una historia que espera a ser evocada y revivida.

Quizá por eso seguimos trayendo con nosotros estos pequeños tesoros. Porque sabemos —aunque no siempre lo digamos— que la vida está hecha de instantes que se escapan y que a veces solo un objeto basta para rescatarlos. Y comprendemos que no se trata de acumular cosas, sino de construir memoria. De dar forma tangible a lo vivido.

Porque, al final, esos pequeños objetos no ocupan espacio: lo crean. Iluminan lo cotidiano con fulgores de otros lugares y otros tiempos y nos revelan que incluso la vida misma cabe en lo más pequeño… y que es precisamente ahí donde, a menudo, se vuelve infinita.