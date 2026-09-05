Devolvednos la tranquilidad

De todo lo que pude escuchar del debate del jueves en el Congreso una frase se me quedó dando vueltas en mi pobre y gastado cerebro. La pronunció Pedro Sánchez, ya muy avanzada la sesión, dirigiéndose a los presidentes del PP y de Vox, y fue algo así: «Les voy a hacer una pregunta: si ustedes hubieran sido presidentes del Gobierno de España cuando se produjo la entrada en Ceuta de los 70.000 migrantes que nos invadieron, cuando comenzaron a salir del agua, ¿les hubieran ordenado a la Policía y a la Guardia Civil que dispararan contra todos esos hombres, mujeres y niños al fin de parar esa locura que se estaba produciendo?».

Y está claro que el problema político y social que esta llegada masiva de emigrantes nos ha creado es realmente tremendo, pero, ¿qué se podía hacer cuando se produjo la avalancha? Está claro para mí que el Gobierno ha fallado totalmente en cuanto a la respuesta inmediata que necesitaba un asunto tan terrible y con tanta repercusión en las vidas de los ciudadanos de Ceuta, pero, pienso yo, en mi ignorancia, que en pegar tiros o cualquier otro tipo de violencia no estaba la solución, y que aquello, o se paraba en Marruecos, o no había manera de pararlo.

Y, viendo lo que ha ocurrido en varias de las concentraciones de apoyo a Ceuta que se han producido en todo el país, es fácil comprender que esta manifestación era para unos una cosa y para otros algo bien diferente. ¿Se trataba de mostrar a los ceutíes nuestra solidaridad y cercanía, o de gritar a los cuatro vientos «Pedro Sánchez, hijo de puta»? ¿Iba la cosa de nuestra hermandad con los españoles del norte de África, o de atacar, insultar y hasta pegar a los periodistas de algunos medios de comunicación que no son de nuestra cuerda? ¿Qué tendrá que ver el horror de la inmigración descontrolada con la canción Cara al sol que algunos cantaron con el brazo en alto? Es decir, me da la impresión de que para muchas de estas personas el tema de Ceuta es sencillamente una excusa más para montar el lío.

En cuanto al Gobierno, es que ya no le falta un detalle. Una ministra va a su bola y pasa de aplausos y de tragarse nada que ella no pueda deglutir. Un grupito de ministros y ministras ha ido saliendo ante los medios diciendo cada día una cosa distinta. Los informes de la Policía vuelan por ahí de un modo indiscriminado, unos aparecen en un periódico y otros en otro y así es como se enteran los gobernantes de lo que realmente ocurrió, según dicen ellos. Se comenta que todo el andamiaje de esta invasión está construido con palicos y cañicas proporcionadas por los gobernantes de los países a los que Sánchez ha ofendido con sus negativas a tragar, y, mientras tanto, miles de inmigrantes están por las calles de Ceuta y los ceutíes, asustados y/o indignados, han perdido su forma de vida.

Pero en cuanto a los políticos se refiere, a mis cortas luces es fácil detectar que a nadie parece importarle nada que no sea cargarse al contrario, machacarlo o incluso pegarle un cabezazo, como hizo un salvaje con un periodista. Y todo esto me lleva al deseo enfervorizado de que nos devuelvan la tranquilidad en política. Porque este Gobierno huele a quemado desde kilómetros de distancia, y lo que se ve es un endurecimiento bestial de las actitudes y de las formas en el trato de los unos con los otros. Y eso se traslada a la calle ,como pudimos ver en varias de las concentraciones de apoyo a Ceuta. Queremos recuperar nuestra convivencia y el respeto de los unos con los otros. A ver si es posible, oiga.