La cruda realidad

Sábado 29 - Fernando

Mi inseparable L5S1 (no es un humanoide sino mi hernia discal) me impide farmear aura. Así que tiro de mi sobrino de 17 años para que me explique esta tendencia que ha conseguido lo imposible: que los adolescentes abandonen el mundo digital por un momento y se reúnan en las plazas para socializar y echarse unas risas. «Mira, esto es rizz —dice mientras me describe una secuencia de pasos—, esto mewing, ahora six-seven, dos bailes del Fortnite, lo de King Nasir y el passinho do jamal». No tengo ni idea de qué me habla, pero siento un inmenso orgullo de tía millennial.

Domingo 30 - Jetos y jetas

Dicen que a los 40 nos volvemos responsables de nuestra propia cara o, expresado de una manera menos piadosa, se nos pone cara de lo que realmente somos. Los que fuman y trasnochan desarrollan lo que yo llamo el ‘look teniente Colombo’, mientras que los que beben adquieren el entrañable aspecto de un Santa Claus hecho polvo. Pero si los signos de la mala vida (o buena, según se mire) nos preocupan, más debería hacerlo el impacto que los bajos sentimientos y la vileza moral tienen en nuestro físico.

Por ejemplo: las personas obsesionadas con darles órdenes a los demás terminan por parecerse a la Señorita Rottenmeier; de la misma manera que, con los años, al hijo del jefe se le pone cara de Garamendi. Lo que nos vuelve feos de cojones no son los hábitos poco saludables que nos perjudican a nosotros mismos, sino las malas acciones que cometemos deliberadamente contra los demás. Y eso no tiene operación.

Lunes 31- ¡Al fin!

La mayoría de la gente regresa hoy a sus rutinas, así que me animo a levantarme temprano y hago café. Son las 10.40 h.

—¡Al fin!—exclama mi compañero desde la cama— ¡La solución a todos nuestros problemas!

—¡Qué me dices! ¿Cuál es? —le grito intrigada desde la cocina.

—Te la envío al móvil.

Abro el WhatsApp y leo el siguiente titular: 2Descubren una píldora que simula los efectos del ejercicio».

Alcaraz, desmelenado «El pelo lo es todo. Desearíamos que no lo fuera y poder pensar en algo más para variar, pero lo es todo. Es la diferencia entre un buen día y un mal día, un símbolo de poder. ¡El pelo lo es todo!», le espeta Phoebe Waller-Bridge, protagonista y guionista de Fleabag, a su peluquero. Carlos Alcaraz lo sabe y ha reaparecido en el US Open con una melena desenfadada, un ‘shag decapado’, según puntualizan los estilistas consultados, que «refuerza su identidad y madurez». El look del tenista murciano ha logrado desviar el foco mediático y, en lugar de hablarse sobre la lesión de muñeca que lo ha apartado de las pistas cuatro meses y medio, los titulares se centran en su vigor capilar y la garra de su juego. Rapado al cero, de rubio, con trencitas… Alcaraz está de vuelta y, para nuestra alegría, desmelenado.

Martes 1- Precocinados

Dicen que las casas del futuro no tendrán cocina, ya que es una estancia que estamos dejando de usar por un estilo de vida frenético, que nos aboca al ‘take away’ y a los platos precocinados. De hecho, el visionario Juan Roig ya ha puesto fecha al ocaso de los fogones: «Será a mitad del siglo XXI», declara frotándose las manos.

MIércoles 2 - Mi arrocera

Frente a la cruda realidad que se avecina, he decidido declararme en rebeldía y comprarme una arrocera. Sé que lo que ahora está de moda es la ‘airfryer’, pero soy una antisistema y sobrevivo como soldado de fortuna, por lo que me inclino por la económica cocina al vapor. ¡Chúpate esa, Juan Roig!

Jueves 3 - Duelo de caballeros

Son las cinco de la mañana y no puedo pegar ojo. Pienso en las recomendaciones de los expertos y decido hacer justo lo contrario: scrollear por encima de mis posibilidades. Los caminos del Señor –y del algoritmo– son inescrutables y termino en Religión Digital, un medio ‘outsider’ en el que leo el siguiente titular: «Joaquín Vidal Coy, Cabo de Andas de la Fuensanta: ‘Quieren echarme por falta de sumisión ciega y por oponerme a la mercantilización de la imagen de la Virgen’». Drama del bueno.

Salto de noticia en noticia y descubro que, en este culebrón protagonizado exclusivamente por varones (los Caballeros de la Fuensanta y el Cabildo Catedralizo), abundan las acusaciones cruzadas: ‘caza de brujas’, difamación’ y vituperios varios. En los comentarios, algunos usuarios critican al entregado Cabo de Andas ‘vitalicio’ por llevar a la Virgen a una velocidad endiablada, al grito de «vamos, vamos, vamos». En un giro de guion inesperado, es elegido nuevo Cabo de Andas el bueno de Juan Antonio Martínez Romero. Se trata de la primera votación ‘democrática», un término paradójico para una institución que excluye a las mujeres. En fin, La Morenica ya está en la Catedral, que es lo importante.

Viernes 4 - Dejémoslo estar

«No peleemos ni discutamos sobre quién mató a quién», los Monty Python.