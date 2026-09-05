Ya me hubiera gustado pasar un verano de perros.

Contaban los vecinos en la playa que por fin se habían podido escapar a disfrutar del sol tras encontrar acomodo a su madre. No tuvieron la misma suerte los hijos de otros amigos porque se negaron a que su perro fuera a un hotel ideado para los animalitos. A mí aún no me han llevado aún a una residencia, pero de reencarnarme que sea en can, por si acaso.

Otra familia no pudo cumplir su sueño anual de pasar unos días juntos porque desde que su hija se caso abrió su corazón también a un gato, que es incompatible con el perro de sus progenitores. Adiós a ese verano compartido, ahora partido por la siempre difícil convivencia entre perros y gatos.

Si todo sigue así más de uno gozará de vacaciones pagadas el próximo año con tal de no oír los ladridos permanentes, aunque si el apartamento es de alquiler está asegurado que todos recambios veraniegos vendrán acompañados de sus respectivas mascotas.

Aunque la fiebre no es exclusiva de los inquilinos. En mi urbanización la mayor bronca se ocasionó por los ladridos de un bello ejemplar a las 0 horas, provocando la respuesta de un matrimonio inglés que, finalmente, fue increpado e invitado a irse a su país por el resto de vecinos. Ya no solo te echan de la acera. Si te descuidas te ponen en la frontera.

Quizá inmunizada, lo mejor, de cualquier forma, es cuando te cruzas con la directamente interpelada al día siguiente y te exclama «si mi perra no ladra». Y tú, que llevas 20 años enfrente de ella, no sabes dónde meterte para evitar el dolor de morderte la lengua.

Y no saques el tema en la comida con tus retoños, pues te contarán que, tras su independencia, acogen a dos ejemplares de ratas y ratones muy cariñosos, que se han procreado como si fuera suyo el mañana. Animalitos.