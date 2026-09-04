Teletrabajo en la administración regional: La gran asignatura pendiente

Es lo que tiene la mediocridad, que se tiene miedo a innovar, y se opta por seguir transitando por estructuras decimonónicas antes que apostar por ser más productivos, eficaces y eficientes, y encima, se intenta tunear a la propia administración con leyes de simplificación administrativa, y es que como dice el dicho popular: Aunque la mona se vista de seda….

Que la vetusta administración general del estado, nos lleve años de ventaja en cuanto al teletrabajo, debería llevar a más de una, y uno, a replantearse su capacidad de gestión y dirección.

Que haya compañeras y compañeros que se desplacen de Lorca a Murcia, o de Murcia a Cartagena a sentarse en un despacho y encerrarse a ‘sacar’ su trabajo, y se le obligue a seguir asistiendo de lunes a viernes de 8 a 15 horas, es la prueba del algodón de la mediocridad de quienes nos dirigen.

Las ventajas, económicas, productivas, sociales y hasta medioambientales son muy superiores a los escasos inconvenientes que tiene el teletrabajo, pero muchos altos cargos de nuestra administración regional prefieren ver a sus trabajadores fichar cada mañana sin importarles si son más eficientes o eficaces, y sobre todo si son más productivos.

Seguir transitando en pleno siglo XXI con mentalidad de los años setenta y ochenta del siglo XX, es simplemente la mayor prueba de incompetencia que uno puede demostrar, pero no nos olvidemos, que la mayoría de los altos cargos, fuera de la administración pública, no tendrían ni trabajo, y eso siempre será un problema.

Desde hace años, se instaló en la administración autonómica un dogma que sigue carcomiendo las propias entrañas del sistema: Pagar a sus empleados por ir a trabajar, no por trabajar bien.

Que haya servicios públicos regionales donde por su cuenta y riesgo hayan decidido jornadas de cuatro días semanales, eso sí, cumpliendo las 35 horas legales, es otra muestra más de que otra administración es posible.

Menos gasto, tanto para el trabajador como para la propia administración, menos contaminación, más productividad, menos riesgo de accidente ‘in itinere’, mayor y mejor control del tiempo realmente trabajado, etc., son tantas las ventajas que solo hay una explicación para que el teletrabajo no sea una opción, sino una obligación: La mediocridad de los dirigentes y su escasa formación.

Que alguien les diga que ya llevamos más de 25 años en el nuevo siglo, que lo mismo se creen que seguimos en el anterior, y por eso muchos vuelven a repetir los errores que nos llevaron a una guerra civil.