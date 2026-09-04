«En esta vida harta / de aciertos ycertezas / sólo el error nos une. / La poesía es el reino de los equivocados». Víctor Rodríguez Núñez

Equivocarse, en poesía, en el sentido lírico de la cita anterior, es descubrir que todos los caminos auténticos nos los dieron mal señalizados. Benditos quienes se pierden en ellos y consiguen llegar alguna vez a ese lugar sagrado que la razón jamás supo encontrar.

Sí, la buena poesía es una forma de desobediencia que se parece mucho a esos presos que aprenden en enciclopedias de papel el nombre de todos los pájaros que existen, por eso casi siempre es subversiva. La buena poesía es un escándalo místico que estalla como una palmera de pólvora en el cielo de la noche y después se disuelve sin pedir permiso a nadie. La verdadera poesía pone en peligro nuestras certezas más íntimas porque las aviva, las remueve, nos saca de la zona de confort, como diría un sociólogo. Incluso cuando habla de una flor, la poesía puede llegar a ser subversiva. Sobre todo cuando habla de una flor.

Hablar de una rosa o de un dedal o de un labio nos aleja la atención de la publicidad y de la actualidad y eso pone en peligro la economía mundial, porque nos obliga a detenernos en algo no ‘rentable’, en algo que no produce beneficios ni computa en el Producto Interior Bruto. En algo que no mejora el currículo y casi no sirve para llegar antes a ningún lugar concreto de los mapas. Una magnolia bien mirada contiene en sí misma una objeción contra el Sistema entero. Un amigo mío suele decir, con mucha convicción y gracia, que un hombre mayor sentado en su casa en una silla de anea frente a una lumbre y sin mirar la televisión es mucho más activista y subversivo que un pacifista o un ecologista que beban whisky de marca.

Contra el orden de las cosas

La poesía comienza precisamente ahí, en ese instante en que alguien deja de obedecer a la prisa del mundo y se inclina con reverencia y con muchísima atención sobre una cosa pequeña como si estuviese mirando el zapato de un niño muerto o escuchando el ruido que hace un enfermo al beber agua con esfuerzo.

La verdadera poesía no acepta la jerarquía oficial ni el orden de las cosas. En un poema una hormiga puede resultar más trascendente, sagrada e importante que un ministro de la Gobernación. ¡Qué bien suena ‘de la gobernación’! Esa alteración de las categorías y parámetros constituye de por sí una forma de revolución, ingenua y benigna si se quiere, pero intensa.

Aunque la palabra ‘poesí’ haya conservado su prestigio a través de los siglos, el poder ha sospechado siempre de los poetas, incluso los ha encarcelado y fusilado a lo largo de la Historia en casi todos los países que se han permitido el lujo de ‘tener Literatura’, porque la poesía modifica en secreto aquello sobre lo que se sostiene siempre el poder, la conciencia humana. Quien aprende de verdad a ‘mirar’ difícilmente vuelve a obedecer del mismo modo. Quien ha visto al emperador desnudo, ya no sabrá mentir ni mentirse a sí mismo porque ya lo habrá visto todo y sabrá perfectamente de qué va esto. Quien ha llamado injusticia al abuso y la opresión ya no puede confundirla con los intereses espurios del orden establecido. Quien ha visto ternura en un poema queda inutilizado para la crueldad. Tal vez por eso Platón expulsó a los poetas de su República.

Los poetas de verdad, además hacen algo más grande y más hermoso en el sentido artístico, interrogan al lenguaje, lo ponen contra la pared, le piden más, lo elevan, lo embellecen. Es como si le dijeran al idioma: «Te necesito para otra cosa». Por eso a veces le ponen cargas de dinamita que son puro discernimiento intelectual.

Versos poderosos

Por ejemplo: «Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde» de Jaime Gil de Biedma, que es un verso poderoso en el que el tiempo, como protagonista universal, entra de pronto en una ceremonia y apaga todas las bromas. O «Sucede que me canso de ser hombre» de Pablo Neruda que cuestiona el sentido de la identidad. O «La muerte es un maestro venido de Alemania» de Paul Celan, verso en el que la Historia queda personificada en una sola figura terrible. O «Ellos nacieron por un cielo muerto» de nuestro Premio Nobel Vicente Aleixandre, palabras premonitorias que parecen sentenciar a una humanidad criada bajo sus propias ruinas.

Y quizá uno de los versos más feroces y relacionados con este artículo sea este de Alejandra Pizarnik: «La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos».

César Vallejo escribió: «Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé». Y ese ‘no saber’ resulta más subversivo que muchas afirmaciones y obviedades solemnes. César Vallejo fue como poeta una comparecencia desamparada, comparece en la vida con las manos vacías. No sabe, pero su ignorancia es inmensa y fraternal. César Vallejo no sabe muchas cosas, pero tiene asumido que en el alma hay dolores que no deben explicarse demasiado porque hacerlo puede convertirse en una manera de humillarlos. Asume también que la más alta grandeza humana consiste en sentarse junto al herido.

Y Miguel Hernández también sabe algo así cuando escribe: «Hambre es el primero de los conocimientos», convirtiendo una necesidad fisiológica en una verdadera lección política.

Eso hace también la poesía, denunciar lo que falta. Lo que la humanidad trata de ocultar bajo las alfombras y los discursos. La poesía es el loco al que nadie escucha porque ha empleado un lenguaje feroz y diferente. La poesía lleva siglos ocupándose de lo que falta. «La belleza de aquello que nos falta, ese es nuestro desierto», es un verso de Josep María Rodríguez. Y San Juan de la Cruz escribió desde prisión uno de los versos más libres de nuestra lengua: «Entréme donde no supe». Esa desobediencia radical, esa entrada en lo desconocido, ese abandono místico de todas las señales, esa negativa a permanecer en lo asignado, pertenecen en poesía al reino de los equivocados al que se refiere el poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez.

Un gatito muerto

Tal vez por eso hay personas que dicen que no les gusta la poesía. Y lo dicen con orgullo, como si declararan ante el mundo entero no haber sido engañado por los ruiseñores. Pero casi siempre quieren decir otra cosa, algo muy parecido a cuando en el instituto la estudiaron y la recibieron como si le hubiesen entregado en sus manos un gatito muerto para que admirasen su cadáver. Nadie les hizo ver jamás que leer un poema se parece más a entrar en el mar recién vestido como para una boda que a responder un examen.

La poesía hoy en día, más que nunca, debería suponer una insurrección espiritual, y no lo es, no lo es, no lo es. Y en el sentido estricto, literal, tal vez sea de verdad el reino de los equivocados.

La poesía hoy en día, como la inteligencia, está comenzando a ser una comparecencia desamparada y exige de nosotros algo que ya no estamos dispuestos como sociedad a darle. Pero quienes la amamos y veneramos, seguimos convencidos de que continuará existiendo en todos los futuros como una forma de desobediencia, aunque la compre un banco, aunque hagan con ella papilla o cocacola.