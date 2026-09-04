La visión que ahora tengo del mundo del voluntariado y el de la solidaridad -que me hace estar todo el tiempo ojiplática y boquiabierta como dice la prima Alicia-, me llevó hace un tiempo a una conocida fundación, que surgió por el coraje de las familias que conviven con un gen adicional, y sigue también por la profesionalidad de quienes transforman ese coraje en realidades tangibles.

Por casualidad, nos reunimos en sus escuelas de vida. Igual tienen un nombre más técnico, pero yo las conocí así, cuando Mariate vivía allí. En aquella época había oído comentar, como de lejos, que en el apartamento aprendía a desenvolverse: iba a la compra sin nadie pendiente de coger bien las vueltas, o hacía tareas domésticas elementales, como recoger la mesa o dejarse hecha la cama. Al final, las mismas cosas que, por desgracia para mis hijos, tenemos que aprender todos, para que no nos termine comiendo la mierda como diría alguna vecina. El hecho de tener ciertas dificultades no nos libra a ninguno de desenvolvernos en nuestra vida, y eso incluye también a las personas con síndrome de Down.

Al terminar nuestra reunión me enseñaron las instalaciones y los apartamentos. Me hizo ilusión visitar uno, quizá era en el que había estado Mariate. Desde el saloncito se veía la habitación, con las dos camas hechas, la ropa recogida. En nada se diferenciaba del cuarto de cualquier otra persona. No pude evitar mirar los armarios de la cocina con puertas transparentes, para ver lo de dentro, y los letreros con las tareas de cada una. Nada como hacer vida normal, para hacer vida normal. Aquí no valen simulacros, y nunca es demasiado pronto para hacerlo por ti mismo.

Hablábamos de todo ello, cuando se abrió la puerta de otra habitación, y apareció una chica. Yo creía que era alguien del equipo, pero me la presentaron como la voluntaria universitaria que vivía allí, sin más. Compartía el apartamento con las otras dos residentes. Ella contaba que era como una hermana mayor, que controlaba la hora de apagar la tele por la noche y las acompañaba al super cuando faltaba algo en la nevera.

Me quedé muerta. Como te digo, el mundo del voluntariado me ha mostrado cosas fantásticas, como la generosidad y la bondad de gente que acompaña a mayores que viven solos, o a niños en el hospital. Pero que una chica joven, estudiante universitaria, viviera con unas chicas que con sus características aspiran -como los demás- a una vida plena, no sólo reflejaba generosidad, sino la anchura de miras necesarias para que esas oportunidades a las que aspiran dejen de ser ilusiones, y se conviertan en realidades.

El incentivo de no tener que pagar alquiler, ni luz ni agua, a cambio de vivir allí, es un reclamo suficiente para que todos los apartamentos tengan un voluntario que conviva con los chicos de la asociación. Pero, aunque los alquileres estén por las nubes, reconoce que esto no lo haces si no te sale del corazón. Y ese es el valor, porque acompañar a estas personas a librarse del estigma de que no son capaces, tiene el efecto de darles alas.