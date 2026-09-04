Conversaciones de verano

El mes de agosto está hecho para pasar calor y descansar. Será por eso, que las conversaciones son más intrascendentes que en otros meses. Y si fuera importante la discusión, nunca llega la sangre al río, porque nadie quiere aguar las vacaciones. Hasta los que sentencian de forma infalible, cual Papa, en las tertulias radiofónicas o televisivas, aunque no tengan ni el Bachiller acabado, se toman unas vacaciones en sus afirmaciones generalmente partidistas.

Alguna vez ya me he referido a esas conversaciones intrascendentes de agosto. Una vez, narré una conversación entre varias amigas granadinas poniendo a caldo al novio de una tercera, que por supuesto no estaba con ellas en ese momento. Titulé el articulo el sieso, el apollardao y el salío. En otra ocasión, paseando por Santiago de la Ribera, escuché a una madre decir a su hija, quien realmente veranea es tu marido, tú simplemente cambias de casa. Como se hayan divorciado, a lo mejor la tiene ahora en su casa, y le estaría bien empleado, por ejercer de suegra maligna, que por otra parte y dicho sea de paso no es lo habitual, porque yernos y suegras se suelen llevar bien.

Y en este recién finalizado mes de agosto, escuché otra conversación playera inolvidable. Me hallaba observando una interesante partida de dominó que se celebraba a la sombra de un frondoso pino, ocupando la posición de mirón de bragueta, por estar de pie al lado de los jugadores. Si el dominó lo inventaron cuatro mudos el mirón nació espontáneamente y debe ser aún más mudo que los jugadores, su misión es callar y dar tabaco, si acaso. En un intervalo de la partida, tras ganar una pareja y en tanto no se reanudaba la segunda para revancha, se entabló una conversación entre los jugadores, que escuché atentamente. Le decía uno a otro, oye tu cada vez te estás haciendo más de derechas, con lo de izquierdas que siempre has sido. La respuesta fue contundente. Sigo siendo socialista y por eso hablo mal de Sánchez, porque se está cargando mi partido. Las mentiras constantes, la protección de unos pocos en contra del interés general con tal de seguir gobernando, el choriceo y el feminismo de sus manos derechas, no son de izquierdas, sino de alguien que no le interesa ni su partido ni los españoles, ni sus amigos, solo él y nada más que él. Así que no me digas que me estoy escoriando a la derecha porque estoy siendo mas socialista que nunca, porque amo a mi partido y no le debo ningún puesto ni rindo pleitesía a nadie, y menos a quien pacta con exterroristas e independentistas. Como tampoco puedo estar de acuerdo con ZP que afirma que ser socialista es tener poco y estar dispuesto a dar mucho, y luego resulta que presuntamente gana dinero con dictaduras y tienes joyas sin declarar a Hacienda y sin justificar su procedencia. Ni tampoco puedo aprobar lo de Ábalos cuando dijo que iba a acabar con la corrupción en la moción de censura al PP, y ha sido condena por corrupto. Incluso afirmó que es feminista porque es socialista, y después se oyen audios donde habla de las mujeres de forma poco respetuosa. No, querido amigo, eso no es el socialismo. Por eso reniego, renuncio y me aparto de ellos. No me vale ya el que nunca el presidente se enteraba de nada y que todo son bulos, porque la policía la guardia civil y los jueces y fiscales le están sacando los colores

La conversación bajo los oídos atentos del mirón, no pasó a mayores, por eso de que en agosto todo vale, y que la amistad está por encima de todo, a pesar de haber roto una de las cosas mas sagradas de la amistad, como es nunca hablar de sexo, política y religión. La partida prosiguió sin más, cumpliendo escrupulosamente las reglas máximas de un buen domino por parejas: perseguirás con ahínco, al seis doble y al doble cinco; repetirás más que un gallo, aunque te quedes a fallo; doblador de primera, jugador de tercera; en tu mano tuviste la cabernera….. La partida llegó a su fin, y los cuatro se marcharon tan amigos como antes, con mucho cuidado de no tropezar en las descuidadas aceras de Campoamor.

La próxima partida ya será en Murcia, y seguirán hablando de política, esta vez de Ceuta y la actuación del gobierno. Para unos, ha sido buena, y para otros, un fracaso. Incluso, los tertulianos aclararán si el Rey debió ir en su momento a Marruecos, y si Sánchez y Marlaska están pillados por Pegasus, entre otros temas del día. n