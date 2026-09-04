Bendita Operación Retorno

Cuenta la leyenda que Alfonso X El Sabio mandó a su esposa, Doña Violante, a tomar los baños mineromedicinales del Mar Menor para tratar su supuesta esterilidad y lograr descendencia. Curiosamente, esta misma historia se cuenta de otra manera en tierras alicantinas. Sea cual sea la realidad, lo cierto es que las propiedades curativas de las aguas marmenorenses han alimentado durante siglos una tradición que llevó a generaciones a peregrinar desde la huerta al mar.

Mi abuelo Paco fue uno de tantos murcianos que, junto a sus padres y hermanos, viajaban cada verano en carro hasta Los Alcázares para pasar unos días de descanso en agosto. Con el tiempo y mucho trabajo cambió el carro por un coche. Los tambaliches que resguardaban a la familia del calor dieron paso a viviendas que alquilaban cada año en diferentes zonas del municipio costero. Y con los años, gracias a mucho esfuerzo y ahorro, llegó a comprar un solar donde construir una vivienda para cada uno de sus hijos.

Quién sabe, quizá mi abuelo y los suyos venían a cumplir aquella tradición en la que las familias murcianas viajaban hasta el Mar Menor para tomar los novenarios, ese ciclo de nueve baños con fines curativos. Aquella costumbre acabó dando paso a varias semanas de descanso, encuentros y diversión. Y así comenzó su propia historia del veraneo en la laguna salada.

Con el tiempo, esa historia también se convirtió en la mía. En el Mar Menor pasé mi infancia y adolescencia. Vuelvo cada verano y, desde que nacieron Ángel y Luz, terminamos aquí las vacaciones. Una costumbre que, a estas alturas, casi diría que no soy yo quien decide volver, sino que son ellos quienes nos lo piden.

Ahora que la operación retorno ha terminado y la gente está en sus lugares de origen, aquí quedamos los más rezagados, pero también los más gozosos, porque ahora toca disfrutar de unos cuantos días más de este rincón del Mar Menor. Y hacerlo de verdad.

Rejas, candados y tablones de madera fortifican viviendas hasta el próximo verano. Las calles están casi vacías de coches; hacer deporte por el paseo marítimo ya no es una carrera de obstáculos; la orilla apenas acoge unas cuantas sombrillas; los chiringuitos reúnen más parroquianos que turistas. El estruendo de las motos de agua ha desaparecido; se escucha el tintineo de los mástiles de los barcos… Bendita operación retorno y bendito teletrabajo.