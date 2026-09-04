Siempre del lado correcto de la historia, siendo la voz de los que han sido silenciados y oído de los que no son escuchados. Siempre junto a los más vulnerables, reivindicando, enfundada en su inseparable chaleco amarillo, que los derechos humanos son el único camino hacia la dignidad. Así es ella, Antonia Bernal Barba, Antoñita, la señorita Antoñita como la llaman con cariño algunos de mis amigos que han tenido la suerte y el privilegio de aprender de su mano.

Y es que Antoñita ha ejercido la docencia durante toda su vida. Una vocación que nunca se limitó a la mera transmisión de conocimientos.Todo lo contrario, por encima de cualquier problema de álgebra o análisis sintáctico siempre tuvo la firme convicción de que la educación solo adquiere su verdadero sentido cuando se educa en valores. Principios que contribuyen a formar personas libres, de espíritu crítico y comprometidas con la defensa de los derechos humanos.

Compañera de vida de Paco Jarauta, una de las voces más sobresalientes del pensamiento contemporáneo, Antoñita, siempre con la discreción que la caracteriza, ha sido testigo privilegiada de incontables encuentros donde se debatían las grandes ideas del pensamiento actual. Circunstancia que ha contribuido a forjar en ella un profundo conocimiento y esa mirada poliédrica y comprometida que tanto la caracteriza. Sabiduría y compromiso que ha sabido trasladar con maestría a la gran pantalla coordinando el ciclo de cine que Amnistía Internacional programa mensualmente en la Filmoteca y que, gracias a su impulso, lo ha consolidado como uno de los ciclos más aceptados, además de convertirlo en un foro de referencia imprescindible para la reflexión y visibilización de problemáticas y coyunturas que nos afectan como sociedad.

Semanalmente, como una liturgia irrenunciable, suena el videoportero de la Filmoteca y al otro lado de la pantalla está ella con su sonrisa eterna y esa flor en el pelo que nos evoca la estampa de Frida Kahlo. Suele visitarnos temprano, de regreso de su paseo diario, y casi siempre nos obsequia con unos deliciosos cruasanes y un bonito ramo de flores con los que endulzar el café y alegrarnos el día.Y es que, en un mundo cada vez más individualista y deshumanizado, donde todo gira a una velocidad de vértigo, ella, Antoñita, sigue recordándonos que las pequeñas muestras de cariño y la sensibilidad son también una forma de resistencia.

El corazón de Antoñita ha conquistado la Filmoteca y se ha ganado el cariño de todo un equipo que la considera una compañera más. Su carisma, alegría y esa manera de afrontar la adversidad nos ha cambiado y nos ha enseñado a mirar la vida desde otra perspectiva. Antoñita, nuestra Antoñita, nos recuerda cada día que nuestro trabajo es importante y que la Filmoteca no puede limitarse a ser una institución aséptica e inmovilista. Al contrario, tiene que mojarse, comprometerse y estar al lado de quienes más lo necesitan. Gracias a su ejemplo, a su filosofía de vida y a su inquebrantable humanidad, hemos aprendido a ser más valientes, a denunciar las injusticias y a utilizar la imagen en movimiento como una poderosa herramienta de transformación social. Te queremos.