Adiós a Luis Muñoz

Es una de las historias de amor más populares de los primeros años 70 que conmovió a Lorca y Puerto Lumbreras casi con tintes lorquianos, de García Lorca, pues también hubo alguna tragedia intermedia que ahora eludo. El lorquino Luis Muñoz y la lumbrerense Ana María García se conocieron en el colegio de San Fernando, de la Ciudad del Sol, donde ambos daban clases y el primero era director. Y se enamoraron perdidamente, nunca mejor dicho. Había una problema: ambos estaban casados (Luis tenía tres hijos: Antonia María, Joaquín e Inmaculada), pero el amor loco no entiende de fronteras. Tampoco las tenía la burocracia franquista, que tipificaba como delito lo que llamaban adulterio, y ambos fueron expulsados del Magisterio. Por entonces, esa burocracia se apoyaba en una moral pública generalizada que hizo irrespirable la vida en sus respectivas localidades a los dos amantes, que decidieron poner tierra por enmedio marchándose a Barcelona.

En Barcelona abrieron una academia para opositores de las más diversas disciplinas, y después dos colegios. Luis estudió Derecho y dirigió un influyente despacho de abogados. Pronto llegaron noticias de la prosperidad de los enamorados, lo que alivia mucho las cosas; esto, añadido a que el paso del tiempo y la llegada de la democracia transformaron usos y costumbres contribuyó a que Luis y Ana normalizaran su enraizamiento murciano sin que nunca les abandonara la estela de heroicos amantes que se rebelaron contra el puritanismo franquista.

Luis, quien se incluyó con facilidad en la cultura catalana y tuvo protagonismo en el engranaje del Espanyol Club de Fútbol, nunca dejó de insistir en sus vínculos murcianos: presentó hace pocos años en Puerto Lumbreras su libro Panochás de Juan Zurullo, un tributo a Juanillo el del Cabezo, rimador lorquino de celebrados poemas escatológicos. La noche anterior, Ana había emulado en el salón de un hotel, vestida de supervedette, a Lina Morgan para cantar Gracias por venir rodeada de sus amigos septuagenarios en el papel de boys, una coreografía indescriptible. Nunca han existido amantes tan distintos entre sí y tan unidos: él, serio, racional, formal; ella, extrovertidísima, loquísima, divertidísima.

Durante años las puertas de su academia estuvieron abiertas a lorquinos, a los que la pareja dio preferentemente trabajo. A mí mismo, cuando me matriculé en Periodismo en Bellaterra, me entregaron las llaves de su casa en la calle Casanova por tiempo indefinido, sin conocerme de nada, tan solo porque iba recomendado por un amigo común de Lorca.

Luis acaba de morir en paz a los 88 años de edad, con una sola pena, dicen sus íntimos: que la Lorca que lo excluyó no le haya ofrecido algún mínimo gesto de reparación u homenaje.

Querida Ana: qué gran belleza la de vuestra historia de amor.