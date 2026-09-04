Se acabaron las vacaciones

Septiembre es el mes en que descubrimos que las vacaciones duran mucho menos de lo que pensábamos. Hay momentos en la vida que deberían estar prohibidos. Uno es cuando suena el despertador después de las vacaciones. Otro, cuando abres el calendario y descubres que aquello de «todavía queda mucho verano» era una mentira piadosa que te contaste para no deprimirte.

Porque el verano empieza con la frase: este año voy a desconectar y termina con otra: pero ¿cómo que ya ha terminado agosto? Así, sin avisar, sin un triste WhatsApp ni una carta certificada. De repente, las chanclas vuelven al armario, la sombrilla desaparece del maletero, el bañador deja de ser una prenda oficial y el despertador recupera su puesto de enemigo público número uno.

El primer despertar tras las vacaciones es una experiencia cercana a la ciencia ficción. Estos días atrás ocurría algo maravilloso: te despertabas cuando te daba la gana. Si un día abrías los ojos a las diez, perfecto. Si te levantabas a las once, estupendo. Y si después de comer te echabas una siesta de dos horas, incluso podías presumir de ello.

Pero llega septiembre. 07:00 horas. Riiiiiiiing. Abres un ojo, miras el móvil y no entiendes qué está pasando. Durante unos segundos tu cerebro intenta recordar quién eres, dónde estás y, sobre todo, quién ha autorizado semejante barbaridad a esas horas. Entonces llega la revelación: hay que volver a trabajar.

Tu cuerpo se incorpora de la cama con la misma energía que un móvil al 2 % de batería. Ducha, café, vestirse, desayuno, llaves, coche… Todo a una velocidad que durante las vacaciones parecía físicamente imposible. Mientras tanto, tu cabeza sigue en aquella terraza tomando algo a las doce de la noche. Porque una cosa es volver físicamente de vacaciones y otra muy distinta conseguir que tu cerebro vuelva contigo.

Llegas al trabajo y te preguntan qué tal las vacaciones, sonríes y aquí tienes que elegir entre dos opciones: la respuesta corta: «muy bien, genial». O la peligrosa: «pues mira, fuimos primero a…» Y acabas 25 minutos después, enseñándole fotografías del viaje a una persona que solo quería saber si habías descansado.

Porque esa es otra: las fotos, las 1.246 fotografías del verano. Una del mar, otra del mar desde otro ángulo, otra del mar con los pies, otra del mar al atardecer. Una de la comida, otra de la comida antes de que llegara, otra cuando llegó y otra cuando ya quedaban dos patatas. También tienes decenas de fotografías prácticamente idénticas del atardecer porque estabas convencido de que alguna tenía que quedar bien. Y luego aparece esa foto maravillosa que hiciste sin darte cuenta mientras caminabas. Esa sí es buena. Las otras pueden ir a la papelera, pero no las borras, por supuesto. Aunque el móvil te recuerde que has agotado el almacenamiento.

Y entonces empieza otra vez la depresión. Porque septiembre viene acompañado de grandes propósitos. Ahora sí, ahora voy a comer mejor, hacer deporte, beber más agua, madrugar, organizarme, dormir ocho horas, dejar el azúcar y volver al gimnasio.

Todo perfecto, hasta que llega el primer viernes y estás delante de una mesa con queso, jamón, pan, croquetas, patatas, postre y una copa. Mientras comes piensas: «el lunes empiezo de verdad». Mentira. Y así llegamos a octubre.

La báscula también vuelve de vacaciones. Otro momento delicado. La miras, ella te mira y nadie dice nada. Durante las vacaciones existe una ley universal: las calorías no cuentan. El problema es que esa ley deja de tener validez cuando termina agosto. Entonces aparecen las consecuencias. Tu cerebro te interroga: «¿Recuerda usted aquellas cenas, los helados, las tapas…?» Tú respondes que no, pero sabes perfectamente que te pasaste de la raya. Y decides que quizá no necesitas saber cuánto pesas.

Después llega el gimnasio, la gran promesa de septiembre, que ya incumpliste en enero. Los gimnasios se llenan. Todos volvemos motivadísimos. Este año me pongo en forma, voy cuatro días por semana, voy a ser constante. Durante las primeras semanas aquello parece una secta, gente levantando pesas, corriendo, haciendo abdominales y mirándose al espejo con cara de determinación. Después llega octubre y la mitad desaparece. En noviembre quedan los de siempre. Y alguno que sigue pagando religiosamente, aunque no haya vuelto desde septiembre.

Y entonces llega el tráfico. Durante agosto conducir era una maravilla: calles vacías, aparcamiento libre y tranquilidad. Ahora volvemos todos, todos tenemos prisa y todos queremos llegar antes que los demás. Siempre aparece ese conductor que lleva veinte minutos parado y decide cambiarse de carril justo cuando tú vas a avanzar. Porque existe otra verdad universal: el carril en el que estás parado siempre es el carril equivocado. Llegan también los colegios y queremos meter el coche prácticamente hasta el aula.

Pero septiembre no es solo vuelta al trabajo, al gimnasio, a la dieta y a los atascos. También tiene cosas buenas. Volvemos a ver a nuestros amigos, recuperamos nuestras pequeñas costumbres... Y pensamos en las siguientes vacaciones. Porque el ser humano es maravilloso: acaba de volver de vacaciones y ya está preguntando: «¿Cuándo es el próximo puente?».

Y si todo falla, siempre queda una solución: abrir la galería del móvil, buscar una fotografía de la playa, mirarla durante unos segundos, suspirar y decir: «Qué bien estábamos allí». Después guardas el móvil, respiras profundamente y vuelves a la rutina. Porque septiembre solo dura un mes. Y, además, hay algo que nadie puede quitarnos: la esperanza de que llegue pronto el próximo verano. Aunque, si somos sinceros… ya estamos pensando en la Navidad.