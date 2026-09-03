Torturadas y mutiladas por ser mujeres

Desde la antigüedad, los cuerpos de las mujeres han sido objeto de torturas y mutilaciones practicadas por las propias madres que, a su vez, las habían asimilado y normalizado desde la infancia; las aceptaban y se someten a ellas como parte de su cultura y de su tradición. La mayoría de ellas tienen como finalidad la modificación del cuerpo por motivos estéticos y de estatus social, como es el vendado de pies, la tradición de las mujeres jirafa o de las jóvenes birmanas con la cara tatuada o controlar la sexualidad femenina, como la mutilación genital o retrasar la madurez sexual, como el planchado de senos.

Pero todas ellas, además de ser una violación de los derechos humanos, son hoy consideradas violencia de género, que se ha practicado, y practica manteniendo normas sociales basadas en la desigualdad. Son una forma extrema de discriminación que tienen como objetivo controlar y someter a las mujeres.

Los orígenes de estas costumbres y tradiciones nocivas han sido objeto de investigaciones por parte de la antropología con el fin de abordar las raíces culturales e históricas profundas y de entender las razones de su prevalencia, a pesar de estar vinculadas a consecuencias extremadamente nocivas para la salud física y mental de las mujeres.

Existen también leyendas creadas, seguramente, para justificar y aportar romanticismo a estas costumbres mutilantes y dolorosas.

Una de las tradiciones más conocidas es la del ‘vendado de pies’ que se popularizó en China durante el siglo XIX, cuando se calcula que más de la mitad de las mujeres fueron sometidas a esta tortura con el fin de conseguir unos pies de loto. La versión más legendaria, que data de finales del siglo V, nos cuenta que un emperador caprichoso tenía debilidad por los pies de las mujeres, sobre todo por los de su concubina favorita, que cuando bailaba «de cada uno de sus pasos brotaba una flor de loto». Por supuesto, no hay constancia de que sus pequeños, y floridos, pies fueran el resultado de la tortura del vendado.

Se trata de un auténtico cuento chino porque los historiadores sitúan el origen de esta práctica en el siglo X, asociada a otra graciosa majestad quien impuso un tipo de baile de pasos cortos que requería que las bailarinas rompieran sus pies para empequeñecerlos. Tener los pies menudos se convirtió en un signo de belleza y distinción, por lo que la costumbre de romper a las niñas, de entre 4 y 6 años, cuatro dedos y vendarlos contra el talón fue adoptada y normalizada por la clase alta, sobre todo. Hay evidencias arqueológicas que demuestran que esta tortura se convirtió en norma durante los siglos siguientes, llegando a su apogeo en el XIX. Las mujeres con los pies vendados tenían mejores perspectivas de matrimonio porque se las veía más atractivas o, quizás, porque eran más vulnerables, menos autónomas y estaban confinadas en casa.

Con el establecimiento de la República de China, el vendaje de pies fue prohibido oficialmente, aunque la práctica tardó unas décadas en desaparecer totalmente.

La tradición de las mujeres Paduang, de la etnia Kayan, de llevar anillos de latón en espiral alrededor del cuello, también a partir de los 5 años, para hacer que estos parezcan más largos, está relacionada, al menos, con tres leyendas: una de ellas explica que los aros honraban a sus antepasados: un hombre ángel y un dragón de cuello dorado; otra, que los anillos protegían a las mujeres de los ataques de los tigres y una tercera, aseguraba que el collar las hacía menos atractivas para los hombres de las otras tribus. Esta última también explicaba el origen de los tatuajes en el rostro de las jóvenes birmanas, pero con el tiempo derivó en todo lo contrario, convirtiéndose en un reclamo para los hombres; cuanto más tatuadas, mejor. No hay ninguna evidencia probada que pueda aclarar el verdadero origen y motivo de estas dolorosas tradiciones, que afectaban solo a las mujeres.

Las ‘mujeres jirafa’ podían llegar a soportar entre 5 y 10 kilos de metal que presionaban el pecho y los huesos de la clavícula, lo que mantenía el cuello y la mandíbula erguidos. El efecto visual de cuello largo tiene un coste muy elevado: dolores intensos constantes y piel llagada; la debilidad de los músculos del cuello garantizaba su uso de por vida, pues retirar los anillos provocaba graves daños cervicales.

Hace ya muchos años que el gobierno birmano prohibió esta práctica y la de los tatuajes en el rostro de las mujeres, sin embargo, la tradición de los anillos alrededor del cuello sigue perviviendo en aldeas de Tailandia como reclamo turístico, a la vez que supone unos pequeños ingresos para ellas y sus familias. Hay quienes llaman a estas aldeas «zoológicos humanos» donde los turistas pagan por ver a estas ‘mujeres jirafa’ y fotografiarse con ellas. Afortunadamente, las nuevas generaciones están abandonando esta práctica.

A pesar de la presión internacional para erradicar el ‘planchado de senos’ y la tibia acción del gobierno de Camerún por penalizar las prácticas tradicionales dañinas, esta tortura sigue practicándose en las adolescentes del África central y occidental. Se estima que a nivel mundial 3,8 millones de mujeres, 4 millones solo en Camerún, han sufrido este procedimiento, que consiste en aplicar materiales planos calientes en los pechos y vendarlos, día tras día durante el tiempo que las niñas soporten, evitando su crecimiento; su aspecto varonil las hace menos deseadas. De esta forma, las madres creen proteger a sus hijas del acoso sexual, de los embarazos no deseados y de las enfermedades de transmisión sexual, y así, darles opciones de una vida mejor.

Algunas de estas prácticas, como el planchado y la mutilación genital, también persisten en Europa y Estados Unidos, a pesar de estar tipificadas como delitos graves.

Todas estas torturas y mutilaciones se han justificado como beneficiosas para las víctimas; las campañas para educar a las mujeres sobre las consecuencias físicas y psicológicas nocivas de estas prácticas no están teniendo los efectos deseados, quizás porque se siguen responsabilizando de la violencia sexual que sufren; sería deseable que las campañas de sensibilización vayan también dirigidas a los abuelos, a los padres, a los hombres, que son los auténticos culpables de esta violencia.