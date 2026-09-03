Septiembre es el elefante que agosto deja en mitad de la habitación al marcharse. Durante agosto fingimos no verlo: aplazamos correos, confundimos las horas, hacemos del bañador una pequeña ideología y de la sobremesa un gobierno provisional. Pero el animal permanece, esperando que termine la música para devolverle sujeto, verbo y predicado a la vida. Este año me encontrará haciendo lo contrario: preparando una mochila.

Antes de viajar, una existencia queda extendida sobre la cama y pierde solemnidad. Seis camisetas, dos pantalones, medicamentos, cables, documentos y alguna prenda absurda legitimada por tres palabras expansivas: por si acaso. El por si acaso no aparece en la báscula, pero pesa. Es el contrabando sentimental del equipaje. Preparar una mochila fabrica una versión portátil de uno mismo: decidir qué llevamos equivale a confesar de qué dependemos. Una batería para cuando muera la batería, una copia del pasaporte por si desaparece, mapas sin conexión por si falla la conexión. Hemos sofisticado tanto la previsión que a veces organizamos un viaje para que el mundo no nos roce demasiado.

Por fortuna, el mundo tiene mala educación. Basta una puerta que no sabemos abrir, una máquina que responde en otro idioma, una frase que vuelve convertida en sonrisa. Lejos de casa, la inteligencia pierde mobiliario y el yo se queda sin despacho. El adulto que la víspera discutía con aplomo sobre geopolítica puede contemplar una lavadora con la concentración de Champollion ante la piedra de Rosetta. No se ha vuelto más torpe: le han retirado el decorado. Ahí empieza el viaje. No cuando despega el avión, sino cuando el contexto deja de traducirnos el mundo.

La costumbre trabaja en silencio hasta convertir lo contingente en biografía: la calle de siempre empieza a parecernos necesaria, los gestos repetidos terminan usurpando el lugar del carácter y nuestras manías acaban pasando por una teoría del mundo. Vivimos subtitulados por aquello que conocemos. Cambiar durante unos días de lengua, calles y horarios introduce una avería en la sintaxis del yo: uno deja de coincidir exactamente consigo mismo. Por eso me ha parecido siempre demasiado complaciente aquello de viajar para encontrarse. A uno mismo cuesta horrores perderlo. Nos acompaña al aeropuerto, protesta en la cola, ocupa el asiento contiguo y llega al hotel antes que las maletas. Lo verdaderamente raro sería despistarlo durante una tarde.

Todo viaje acaba concediéndole al azar un derecho de réplica: una ciudad que nos contradice, una calle equivocada que cambia la tarde, un restaurante cerrado, una lluvia inoportuna. Pasamos semanas construyendo un itinerario y regresamos recordando sus desobediencias. La memora es un mal fiscal porque archiva regular lo previsto y conserva con una fidelidad raruna aquello que se salió del margen. Ahí entra una expresión del Noroeste que me fascina: ‘pan y pillos’. Comer lo que haya, apañarse con lo disponible, salir del paso. Parece una fórmula de despensa, pero contiene una ética de la contingencia: aceptar que no todo necesita haber sido previsto para poder ser vivido.

Cerraré la mochila con demasiadas cosas y olvidaré alguna imprescindible. Después vendrá lo que no se puede doblar, asegurar, geolocalizar ni guardar en una captura de pantalla. Viajar es permitir que el mundo nos interrumpa la frase.

Y cuando regrese, septiembre seguirá allí, enorme, en mitad de la habitación. Los horarios, los correos, las obligaciones. El elefante no habrá adelgazado un gramo y las paredes seguirán exactamente donde estaban. Pero ya no cerrarán el mundo del mismo modo. Después de haber salido, uno sabe que detrás de cada pared continúa algo. Y esa certeza, por pequeña que sea, cambia el tamaño de la habitación que a uno lo inventa.