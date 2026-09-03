No las llame piparras

Hace unos meses fui a un bar y pedí unas banderillas. La chica de la generación Z no sabía de qué cosa se trataba. Creía eran banderas pequeñas. Empecé con la descripción aproximada. «Ah, eso son unas gildas. Lo de ¿cómo ha dicho? banderillas no lo había escuchado nunca». Es asombroso como en unos pocos años, ya no tan pocos, probablemente demasiados, algo se escucha por todas partes y, de repente, un día ya nadie lo ha escuchado jamás. Uno tiene la sensación -sólo es la sensación- de que de un día para otro han sustituido a la población al completo.

Me sumí en graves reflexiones. Todos pasamos a través del tiempo y también pasamos por el lenguaje. Yo hablo un castellano matusalénico que ya no existe, que se quedó muy atrás. Supongo que la chica se habría llevado la misma impresión si en el taburete del bar se sentase un señor decimonónico con plastrón, levita y cuello de celuloide que le pidiese unos «duelos y quebrantos», ese plato del Quijote. Una aparición de otros tiempos. Como nuestra nación últimamente, también se nos está difuminando la lengua que hablábamos, que pierde corporeidad, hasta que desaparece. Supongo además que el término banderilla va hoy contra el bienestar animal y te miran mal. Yo qué sé.

Sin embargo, mi castellano antiguo que está en las últimas revivió por unos instantes al recibir una inyección de adrenalina justo en el corazón, por parte de alguien inesperado, un vascorro del territorio comanche Bildu, este verano. Uno de esos tipos que, como hablan exclusivamente euskera en su vida diaria, no se ha dado por enterado o ni siquiera ha estado expuesto a la evolución del español en los últimos cuarenta años, allá en sus montañas. Una reliquia viva del castellano, involuntaria, pero efectiva. Pedí unos pimientos verdes fritos en su restaurante. «Tenemos unos cultivados aquí al lado que son muy ligeros, parecidos a los de Padrón, y también unas guindillas, que son muy ricas y las recomiendo».

De repente me di cuenta que hacía mucho tiempo que no había escuchado lo de las guindillas. Algo que siempre había estado ahí, desde mi infancia, presentes en la mesa familiar de los domingos para el arroz con pollo o de conejo y caracoles, junto a los rábanos largos pelados longitudinalmente en cuatro, curadas en agua y sal para darle un poco de picante a la comida. Pero que se habían extinguido, la denominación de guindillas, sin dejar rastro para ser sustituidas por lo de «piparras». Hoy nada más que hay «piparras» por aquí y por allá, y otra vez por aquí. Alguien dijo que, además de los pimientos cultivados a tiro de piedra de allí, trajera las «piparras». El vascorro, muy suyo, se molestó un poco de esta generalización por apropiación idiomática y a mí me pareció estupendamente bien este extremo. «No. Piparras es todo en general, piparra significa pimiento en vasco y esas delgadas y alargadas que recomiendo aquí las llamamos guindillas de toda la vida».

Exactamente. Guindillas desde mucho antes que existiesen los gastrobares, esos sitios tan dudosos donde sólo hay piparras. Que tuviese que llegar un vascoparlante acérrimo para recordar el castellano ha sido lo mejor de mi verano, tan pródigo por cierto en desgracias para el país.