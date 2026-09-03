Vosotros y vuestras camionetas

Parecía que el turismo de masas había tocado fondo con esos típicos franceses que venían a España en sus Citroen cargados con la compra del Carrefour y comiendo al borde de las carreteras nacionales para disfrutar de sus vacaciones en España sin gastar ni un duro. Pero a la vista está que eso era solamente el prolegómeno de un fenómeno mucho más invasivo y definitivamente dañino: la camperización del turismo, nacional e internacional. Animados por tanto influencer de pacotilla que publica sus maravillosas y tergiversadas experiencias para atraer seguidores en las redes sociales, una horda de ciudadanos de baja estofa se ha apuntado al fenómeno camper para invadir nuestras playas, nuestros montes y nuestros pueblos de interior con esas horrendas furgonetas transformadas para permitirles disfrutar del territorio sin pagar por la seguridad, el agua, el servicio de basuras o el aparcamiento. Y eso no es lo peor. Porque convierten un simple aparcamiento en un espacio para expandirse con sus barbacoas, mesas, sillas y sombrillas multiplicando así el efecto y las consecuencias de su molesta presencia.

Es habitual que algún listillo publique en las redes sociales lo mucho que se ahorra viajando de esta manera, aprovechándose de los servicios públicos que pagan los residentes locales y disfrutar a su costa. Afortunadamente, cada vez más localidades se han apercibido de la extorsión y el abuso que supone esta modalidad cutre de turismo de masas. En vez de protestar de los apartamentos turísticos, que producen ingresos para la comunidad de propietarios y el ayuntamiento local, las iras del sanchismo reinante deberían poner el foco en estos gorrones. Los municipios, aprovechando sus amplios poderes de planificación, deberían prohibir el estacionamiento de estos vehículos excepto en zonas autorizadas y crear algo parecido a la zona azul para las camionetas de acampada. Sugiero que a estas zonas se les denomine zonas marrones, para que quede en evidencias que alojan a gente guarra y sus depósitos de aguas sucias. En justa correspondencia, estas zonas marrones deberían gozar de suministros de agua, electricidad y servicio de recogida de basuras. Así se restablecería el equilibrio y los gorrones pasarían a ser dignos usuarios como el que más pagando por sus consumos como el que más.