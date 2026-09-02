La venganza del jamón de york

Septiembre llega como tu madre un sábado tocándote la puerta con la escoba a las ocho de la mañana: chaparrones, correos de tu jefe y la nevera de la casa vacía, con unas tristes lonchas de jamón de york de verde marchitez, cansadas de tanto esperar por ti, que no te molestaste en tirarlas a la basura cuando te ibas de vacaciones. Te olvidaste del fiambre y él quedó fiambre esperándote a ti, improvisado enterrador de nariz tapada, que tomas al tomar el cadáver entre el índice y el pulgar, imponiéndote al asco invencible que te constriñe el cuerpo. Mis buenos tíos me han desalojado de La Manga, pero yo me resisto a pisar Murcia mientras mi abuela tenga hospitalidad con los peregrinos. De vez en cuando me acuerdo de la matrícula de la universidad. Eso debería renovarse el día que termina el último examen. No es justo que me obliguen a pasar ese mal rato teniendo la vuelta al cole al doblar la esquina.

Decía Belmonte que el día de la corrida se le arremolinaban en la recepción del hotel mil empresarios. Mandaba a su mozo de espadas para que los espantase a todos. Y después del festejo, les firmaba las corridas que quisieran. Si hubiese que echar la matrícula el día de empezar las clases, aquí no estudiarían más que los manchegos, y solo porque les daría un poco de pudor tener el piso pagado y no dar ni golpe. Lo de la escoba ya lo escribí el año pasado por estas fechas. Entonces dije que «septiembre es tu madre despertándose para ir a la escuela». También que «septiembre es menos septiembre si te arrimas a Calasparra, esa aldea de los galos con paellera en vez de marmita».

Este año vuelvo. Por primera vez voy a ver los encierros, y ustedes me verán a mí si ponen La 7. Para integrarme entre los irreductibles, me he dejado crecer un bigote en un intento de parecerme a Astérix. De momento solo he conseguido la desaprobación de mi abuela, contraria a todo vello visible. Nosotros podemos olvidarnos de septiembre, pero él de nosotros no. Hay que atarse los machos y decirle al torilero que nos eche al morlaco, aunque sea uno de esos uros que salen en Calasparra. Yo espero la rutina escondido en los arrozales como un combatiente del Viet Cong. Podría ser el primer reportero en correr el encierro, pero a mí los toros en la calle me dan mucho miedo, así que me quedaré sin ganar el Iris. En la peña de mi amigo El Letras espero comerme un buen arroz. Y si los escobazos tienen que llegar, que me pillen con la barriga llena. ¡Septiembre: no te tengo miedo! n