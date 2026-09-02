Piedras en el camino de la IA

La gente de a pie está cada vez más cabreada con la Inteligencia Artificial. El mundo parece estar dividiéndose en una mayoría que teme sus efectos sobre sus trabajos y una minoría de inversores y gestores de fondos que apostaron en su momento por las grandes compañías tecnológicas y ahora ven dispararse el valor de sus acciones a cuenta de la grandes promesas (más que realidades, de momento) de esas mismas empresas que han volcado sus recursos en el desarrollo o colaboración intensa con modelos de IA. Con este panorama, hay que empezar a olvidarse del enfrentamiento entre empleados y emprendedores, entre derecha e izquierda y comenzar a visualizar el cada vez más un evidente campo de batalla entre las grandes tecnológicas y sus accionistas, por un lado, y el pueblo llano por otro.

Si en un aspecto se está endureciendo esta batalla es en el de los Centros de Datos que el funcionamiento de la IA requiere para sus operaciones. Resulta que estos Centros de Datos masivos requieren recursos inmensos: trabajadores para su construcción, electricidad a espuertas para alimentarlos, dinero a crédito para financiarlos y, sobre todo, agua para refrigerar sus servidores. Todos estos recursos son vitales para el conjunto de la economía, y su alta demanda para los Centros de Datos puede alterar sustancialmente su precio y su disponibilidad.

Los conservadores del medio rural americano, con su inmenso poder para alterar los resultados de las presidenciales, se están sumando a los ecologistas en su rechazo a los Centros de Datos. Las motivaciones son distintas, pero el objetivo es el mismo Parece ser que este fenómeno está uniendo, al menos en Estados Unidos, dos partes hasta ahora irreconciliables de la sociedad: los MAGA y el wokismo de izquierdas. Según el Instituto de Opiión Pública Gallup, el 70% de los encuestados rechaza la instalación de un Centro de Datos masivos al servicio de la IA en su localidad y solo el 25% lo respalda. Lo más preocupante para la ultraderecha gobernante en USA es que Donald Trump, un beneficiario típico por sus inversiones en compañías tecnológicas, es un adalid de la IA. Sus votantes no. El resultado lo veremos el próximo noviembre en las elecciones de medio mandato.