Lo primero que harán Feijóo y Abascal será viajar a Marruecos

Será su primer viaje oficial, en el caso de que ambas formaciones consigan mayoría absoluta en el Congreso, y no irán a cantarle las cuarenta al rey Mohamed VI, sino a rendir pleitesía y de paso a rogarle que no miren para otro lado cuando los miles de inmigrantes que malviven en sus montañas decidan intentar saltar las vallas.

Y Europa no les dejará poner tanques y fragatas en la frontera dispuestas a abrir fuego contra quien se la juegue intentando llegar a Ceuta, así que la única solución que tiene Ceuta es o anexionarse a Marruecos, cosa bastante improbable hoy en día, sobre todo después de ver la demostración de fuerza que ha desplegado la llamada Armada Solidaria con Ceuta, donde una docena de ricos desocupados y con tercios de cerveza en la mano han ido a poner a todo volumen el Viva España de Manolo Escobar en sus veleros y yates de lujo, mientras desde sus esloras animaban a defender este trozo de territorio, o lo más normal, lo que hemos venido haciendo desde hace décadas, pagar un peaje económico alto para que Marruecos y su régimen no remuevan el avispero mucho.

Por mucho que nos manifestemos en las calles y plazas de este país, reivindicando la españolidad de Ceuta, y algunos aprovechen para llamar hijo de puta a Pedro Sánchez fuera de un estadio de fútbol o una plaza de toros, por mucho que no queramos abrir la puerta a niñas y niños de doce o trece años que vienen huyendo de auténticas atrocidades que viven en sus lugares de origen, por mucho que le echemos la culpa al gobierno de no haber conseguido frenar una avalancha de este volumen de inmigrantes, cuanto antes nos acostumbremos a elegir entre Ceuta Español o convertirnos en moneda de cambio de los flujos migratorios de una parte importante de África, mejor nos irá a todos.

Y se equivoca la ministra de Igualdad cuando dice que muchos niños y niñas e incluso personas LGTBI eligen nuestro país porque somos un faro mundial en cuanto a respeto a los derechos humanos y a igualdad. Miles de personas eligen España porque somos la frontera con el norte de África. Si en vez de España, aquí abajo, estuviera Alemania o Francia, la gente entraría de igual manera. A ver cuándo nos enteramos de que estas personas van huyendo de la miseria.

¿Cuántos españoles de raza, de esos que llevan pulseras con la bandera rojigualda, ven ustedes en el Campo Lorquino o de Cartagena, con casi cuarenta grados plantar o recoger nuestros productos agrícolas?

Hace mucho tiempo, la que hoy es una líder política y cuyo nombre omito, gran experta en temas de inmigración, me dijo: ‘Miguel, tarde o temprano tendremos que elegir entre rojos (se refería a los tomates) o negros (se refería a los inmigrantes que buscan trabajo)’.

Si queremos mantener nuestra agricultura, que otros países no produzcan nuestros productos y que encima vengan con cuentagotas los subsaharianos que corten nuestros cítricos y recojan nuestro brócoli, es como pedirle a una persona obesa que pese poco.

Si queremos gritar Ceuta español y pensamos que esto se soluciona con enarbolar la bandera de la ciudad autónoma, pues hagámoslo, pero sería más efectivo ir al psicólogo para afrontar la realidad.