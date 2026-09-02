Porque esto es África

En el verano del 2010, Sakira sonaba cada dos por tres. Waka waka era el tema oficial del mundial de fútbol de Sudáfrica, el primero celebrado en África. Un campeonato especial por varias y singulares razones. Por el lugar de celebración y quién sabe si por cierta magia autóctona. Estrellas fugaces: un guardameta besó a una periodista tras la final y un defensa se casaría después con la cantante colombiana. Tan especial fue, que lo ganó España; el triunfo del juego de toque y control colectivo. El origen de este estilo de juego puede remontarse a la Holanda de Johan Cruyff, ‘la naranja mecánica’, de la que sería heredera nuestra selección, justamente venciendo a la holandesa. Toda una demostración de que el deporte no tiene fronteras.

Pero ¿qué son las fronteras? Límites territoriales de unas superestructuras llamadas Estados, que fundamentan su existencia en el monopolio de la violencia, la potestad del uso exclusivo de la fuerza ejercido de forma reglada, según ciertas normas que se sustentan en la coercibilidad, la posibilidad de imponerlas en última instancia por la fuerza, que es «ultima ratio legis», la última razón de la ley.

En nuestras democracias, la ley establece cuándo puede aplicarse la fuerza y determinadas instituciones la ejercen bajo el control judicial simultáneo o posterior. Max Weber nos introduce en la teoría del Estado desde la perspectiva de la Sociología moderna, una visión más allá de la jurídica, constreñida en su frontera disciplinaria por la teoría de norma.

La idea de frontera no es exclusivamente territorial. La circunscripción puede ser también la del conocimiento, más allá del cual se extiende el misterio. La frontera marca el límite de lo posible y, casi por definición de su propia naturaleza, está llamada a ser franqueada. La ciencia siempre aspira a superarla y algunos seres humanos desean rebasarla para alcanzar algún grado de libertad de la que carecen dentro de sus límites.

Silvio Rodríguez marca en su testamento musical uno de sus legados: «Le debo una canción a las fronteras, / a las fronteras humanas, no las del misterio. / Le debo una canción tan poco nueva / como la voz más elemental de los colegios».

Las fronteras son un instrumento pedagógico primario. La socialización mediante una noción elemental de comunidad basada en el territorio, la bandera y las instituciones sacralizadas, sean religiosas o civiles. La noción de lo justo o injusto de cada comunidad está delimitada por las normas vigentes y las instituciones que garantizan su efectividad. Pero la superación, incluso la transgresión de las fronteras es una condición humana. Desde la primera migración de los primitivos humanoides, toda la historia del género humano pasa por la superación de las fronteras. Así es como nuestros antepasados salieron de África y después mutaron genéticamente para adaptarse al clima, a la luz y al territorio.

No es extraño que algunos individuos quieran huir de una patria hostil, que no les protege o que no favorece unas condiciones aceptables de vida. Conocemos el exilio de una generación perseguida por su adscripción política tras la guerra civil, o por causas económicas durante la posguerra; tantos compatriotas que emigraron pura y simplemente por hambre. Hasta el de los universitarios e investigadores que buscan su desarrollo profesional en países líderes en investigación y desarrollo.

La marcha por Ceuta convocada para hoy suena a reivindicación de las fronteras humanas, territoriales y excluyentes, con sus banderas correspondientes. No pretendo ser insolidario con las dificultades de los ceutíes ante una emergencia humanitaria que pone al límite las instituciones y servicios del Estado, especialmente ante una suerte de ataque combinado, sin duda inducido y orquestado por potencias extranjeras que tenemos en mente y con la complicidad de algún supuesto aliado que reconocemos en la cabellera pajiza de su presidente. No negaré que Ceuta y Melilla son españolas, porque es un hecho más que evidente.

Pero nací en los sesenta y, aunque en la España franquista de cerrado y sacristía, me llegó el espíritu de la «Nueva Frontera» de J. F. Kennedy. Aprendí de niño los versos de Espronceda: «que es mi barco mi tesoro, / que es mi Dios la libertad, / mi ley, la fuerza y el viento, / mi única patria, la mar». Un poco más tarde respiré el mayo del 68 con su lema de «la imaginación al poder». Eso explicaría mi idea de la frontera y la permanente e irresistible tentación de transgredirla.

Puedo entender la solidaridad con Ceuta, también la idea de la defensa de la comunidad y su preservación del estilo y la forma de vida. Pero no asistiré a una convocatoria inspirada en la exaltación patriótica de banderas. No puedo ser insensible a la irresistible tentación de superar las limitaciones de mi medio, de mi entorno. Crecí leyendo las novelas de Julio Verne y creyendo en un mundo sin fronteras. Mi corazón está con quienes aspiran a sentir un soplo de humanidad, más allá de toda frontera y de toda ley escrita. Siquiera sea porque somos los únicos dueños de nuestros sueños, estaré de parte de quien sólo aspira a un poco de humanidad.