¿Quiere protagonizar esta sección?

He pasado el mes de agosto desconectada de la rutina laboral para realizar una vacacional. Benditas rutinas que aspiran a romperse con hechos y planes inesperados que nos seduzcan por diferente con lo habitual. A lo que voy: en las horas o ratos de mi relajada soledad veraniega he estado observando rostros femeninos: en el súper, en el paseo, en la orilla del mar, en el chiringuito o restaurante, en comercios de ropa, en los barcos… Y hay mujeres interesantes en todos ellos y muchos más.

No era plan de ir abordándolas. Cada mujer, como persona (si no se siente animal, esa rareza de teriántropo), tiene una vida que contar. Y por ser la suya es interesante. Aunque todas tengamos hechos comunes por ser mujeres, algunos convergentes también en parte con los hombres, se individualizan desde el mismo día que nacemos. A partir de ahí los senderos se bifurcan: lugar de nacimiento, condición familiar, social, económica, cultural, religiosa, etc. Los rostros de cualquier mujer, en toda la diversidad fisionómica que personalizan una cabeza y la mente que en ella habita, son un mapa vital. Esconden o afloran sentimientos, reflejan una edad aproximada, una posible personalidad, un rastro de existencia, un estado anímico, una identidad útil en caso de desaparecer.

Caras como fotografías instantáneas, cambiantes con el tiempo biológico y la estación climática. Y mientras echaba los tomates al carrito me fijaba en la mujer que, a la misma vez, en el mismo lugar, compraba lo mismo, aunque no sé si con el mismo fin: pongamos para tomar ensalada o gazpacho, sola o en compañía de otros. Cuando calienta el sol o el diablo no tiene nada que hacer se matan moscas con el rabo. Ha sido un buen entretenimiento holmesiano. Lo que significa que no desconecto tanto como pretendo: las neuronas cerebrales siguen activas recordando mi reciente pasado de columnista semanal en La Opinión, y me acechan presuntas mujeres interesantes.

Más allá de nombres femeninos reconocibles, pasados o presentes, quiero mujeres ‘corrientes’. De las que nunca se esperarían salir en un periódico por interesante. Lanzo un SOS. Como no puedo ir así sin más por las calles ni las playas parando a esas que me gustaría parar, sin exponerme a que me tomen por locuela o asaltadora de la intimidad, o pidan ayuda malpensando que quiero atracarlas, materialmente se entiende (porque en realidad abordarlas para que me cuenten su vida sería un atraco). Entonces, si alguna me reconociera, por favor, que me pare y diga: «Soy yo, una mujer interesante. Y quiero salir en esa columna». Aun de forma anónima, si lo desea, qué ilusión me haría. En fin, aquí continúo. Agradecida.