A propósito de la crisis humanitaria de Ceuta

A lo largo de los más de ocho años de gestión, el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha debido hacer frente a sucesivas crisis empezando por la Covid de 2020 y terminando por los voraces incendios… Empero, la reciente y prolongada crisis humanitaria de Ceuta resulta muy preocupante, por su entidad y extensión en el tiempo, además de que es sobrevenida; con total seguridad, inducida, como veremos más adelante, pero difícilmente evitable. No ha sido una ‘invasión’, como dicen las derechas, porque una invasión necesita invasores y no personas desesperadas, como aquellas tribus ‘bárbaras’ que entre los siglos V al VIII de nuestra Era se asentaron en Europa.

Dicho esto, creo que la actuación del Gobierno sobre el terreno (curioso y lamentable el ‘choque de trenes’ entre Margarita Robles y Grande-Marlaska en la cuestión del CNI) no ha estado a la altura de las declaraciones oficiales. Hasta hace unos días no se estableció un mando único, a cargo del ministro de Política Territorial, y todavía hoy, en el momento en que redacto estas líneas, no menos de 2.500 menores campan a la intemperie. Cuesta entender por qué no se actuó antes con más urgencia, como también es notoria la labor obstruccionista –una más- de las derechas, que buscan atajos, propugnan soluciones fuera de la Ley de Extranjería y de la normativa comunitaria -como esa alusión de un diputado de Vox (me niego a nombrarlo para no darle más protagonismo) que propugna ir «a la caza» de personas migrantes, lo que da alas a la actual violencia racista en Ceuta, y se niegan al reparto de esos menores por las distintas autonomías.

Tengo para mí que esta crisis sobrevenida, pese a las iniciales declaraciones del Gobierno afirmando que fue alentada por las mafias y en contra de quienes opinan que la reciente sentencia del Supremo pudiera haber actuado de efecto llamada, fue alentada e inducida, con total seguridad, desde fuera. Veamos:

1. Se sabe que la UE está pagando unos 2.100 millones de euros a Marruecos para el control de los flujos migratorios, pero durante 48 horas ese país dejó de trabajar para la UE según los contratos estipulados.

2. A pesar de que la ONU considera a Ceuta y Melilla como territorios no colonizados, en el Congreso de EEUU hubo movimientos que apoyan un traspaso de la soberanía de estas ciudades a Marruecos.

3. La monarquía alauita aspira a consolidar el Gran Marruecos, que integraría, además de aquellas ciudades, el Sáhara Occidental, parte de Mauritania y las plazas de soberanía española: el Peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas, Chafarinas y el islote Perejil; reivindicación coincidente con la pretensión sionista del Gran Israel, país que aparece estrechamente vinculado a Marruecos a partir de los Acuerdos de Abraham. Por cierto, no es difícil colegir que Israel, vista la posición española de apoyo al pueblo palestino, haya contribuido a la crisis ceutí.

4. La reforzada alianza de EEUU con Marruecos tiene referentes lejanos, por el rápido reconocimiento del sultán a las independizadas colonias norteamericanas en 1776. En días pasados, Mohamed VI renombró, en honor del presidente yanqui, una vía de 1.000 km que se adentra en el Sáhara, en agradecimiento del monarca por el apoyo de Trump a la soberanía sobre ese territorio.

5. Emilio Rodríguez Díaz, profesor de Seguridad Marítima en la Universidad de Cádiz, describe esta asociación EEUU-Marruecos como parte indudable de un proyecto mayor: el control de las grandes rutas marítimas, los grandes pasos y estrechos. Trump desea controlar Panamá, el paso del Ártico (Groenlandia), y los estrechos de Ormuz, Bab el-Mandeb y Gibraltar, vigilado por el Reino Unido al norte, y por Marruecos al Sur. La tibia oposición española (han seguido llegando y despegando barcos y aviones) al uso norteamericano de las bases de utilización conjunta de Rota y Morón para su guerra con Irán ha sido un motivo suficiente para que los yanquis miren hacia Marruecos, hoy, como aliado preferente.

6. La crisis humanitaria de Ceuta no es solo española: es un ataque en toda regla a la línea de flotación de la Unión Europea, lo que explicaría un cambio de aliados en EEUU. Su Estrategia de la Seguridad Nacional y la participación a lo largo del año pasado de líderes de la nueva extrema derecha de EEUU –Musk, Vance, Rubio…– en actos electorales europeos de apoyo a candidaturas nacionalistas afines van en la dirección de debilitar a la UE. Hoy los grandes aliados de los yanquis son Marruecos, Israel y las monarquías petroleras del Golfo. Ello explicaría la crisis de Ceuta como algo novedoso, por las nuevas tensiones que participan en el asunto.

7 Una UE debilitada que, a raíz de los sucesos de Ceuta, responde con una restrictiva política migratoria, bien visible en la carta conjunta de 22 países dirigida a las instituciones europeas en la que se pide el refuerzo de las fronteras exteriores de la UE y medidas más estrictas para impedir entradas masivas e irregulares de migrantes.

8. En este sentido, Markus Lammer, portavoz de asuntos internos de la Comisión Europea, declaró que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta serán retornados, incluidos los menas, pese a que la Directiva comunitaria 2008/115/CE, en su artículo 10, obliga, igual que el 35 de nuestra Ley de Extranjería, a tener en cuenta el ‘interés superior del menor’.

9. En la crisis de Ceuta se superponen, pues, además del poco peso específico de la UE en el contexto internacional, un evidente retroceso del respeto a los derechos humanos, junto a otras cuestiones de geoestrategia y la eclosión de nuevas alianzas.

10. Respecto a la posición española, que bascula entre su supuesto apoyo a la causa palestina, pero con abandono notorio de la población saharaui –al asumir las tesis marroquíes sobre este territorio pendiente de descolonizar-, su acercamiento a Argelia debiera ir acompañado, a la vista de la desafección norteamericana, de una política exterior más autónoma estrechando relaciones con los BRICS y regularizando, al margen de los cantos de sirena de las derechas, los flujos migratorios. n