Brasil, ¿la excepción a la ola derechista?

Desde la victoria de Javier Milei en 2023, diez países latinoamericanos han optado por gobiernos de derecha radical, derecha conservadora o incluso de extrema derecha, como el sorprendente caso de Abelardo de la Espriella en Colombia. Así, solo quedan dos países de LATAM en los que gobiernen democráticamente partidos de izquierda: Méjico y Brasil. Este último es el gran reto para el vuelco derechista definitivo. En octubre se celebran elecciones presidenciales. Como es un sistema a dos vueltas, de momento parece que el duelo final será un Lula encaminado a su cuarto mandato con una edad, 84 años, casi imposible, y su oponente Flavio Bolsonaro, hijo del antiguo presidente del país

Además de Lula y Bolsonaro hijo, hay tres candidatos con perspectivas de obtener porcentajes de voto significativos pero muy minoritarios, por lo que quedarían excluidos de la segunda vuelta. Estos minoritarios se disputarán el voto de derechas con Bolsonaro, pero parece poco probable que surja desde el trío un fenómeno similar al de la Espriella en Colombia. Los opinantes de Brasil apuestan claramente por la continuidad de Lula. No por su comportamiento intachable (fue condenado por corrupción y pasó unos años en la cárcel hasta que fue liberado por cuestiones técnicas durante su proceso) sino porque ha sabido navegar muy bien esta legislatura el mar proceloso en el que Trump ha convertido el tradicional patio de Estados Unidos.

El intento de golpe de Bolsonaro tuvo en Brasil un efecto terapéutico similar al que tuvo el 23F en España. Más que nada por su burda puesta en escena y su ridículo fracaso. También han despertado el orgullo nacional de los brasileños las rabietas del presidente norteamericano intentando castigar al país con aranceles desmesurados a cuenta de su defensa del golpista Bolsonaro. Para colmo, el matón del Norte anuncia aún más castigos por la generalización del ‘bizum’ brasileño. Pix es una plataforma de pagos con cartera virtual que está rebajando considerablemente los ingresos por comisiones que Visa y MasterCard recaudan de los comercios brasileños.

Entre castigo y castigo de los neoimperialistas estadounidenses, los brasileños profundizan cada vez más sus relaciones comerciales con China. Y han descubierto una bolsa descomunal de petróleo en la desembocadura del Amazonas.