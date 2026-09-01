El aeropuerto de Corvera tardará más de diez años en alcanzar las cifras de San Javier

Corvera sigue en la insignificancia. Pasan los años y los datos que ofrece siguen muy lejos de los que ofrecía San Javier en 2018. Las estadísticas de Aena, como el algodón, no engañan, y la Región de Murcia se encuentra a años luz, turísticamente hablando, de provincias como Alicante o Málaga.

Para que se hagan una idea, mientras Málaga sobrepasa en los primeros siete meses de 2026 los 16 millones de pasajeros, y Alicante roza los 12’5 millones, nuestro solitario aeropuerto apenas sobrepasa el medio millón, es decir, de los cerca de treinta millones de pasajeros que han utilizado los aeropuertos de Málaga, Alicante y Murcia, el de Corvera representa poco más del 1%. Por no hablar del tráfico de mercancías, donde Murcia sigue marcando cero frente a los más de dos millones que ofrecen cada uno de los otros aeropuertos.

Basta con ir de vez en cuando a Cartagena, desde Murcia, para comprobar que el tráfico aéreo en el campo de Cartagena es marginal. Para ver un avión aterrizar o despegar tienes que esperar al menos una o dos horas.

Lo único bueno es que mientras el resto de la comunidad turística nacional se llena de manifestaciones pidiendo poner fin al turismo masivo, nosotros aquí tenemos la suerte de poder ir a playas todavía solitarias, y la capital de la región sigue siendo una especie de solar en las tardes de agosto.

Uno puede acercarse a la playa de La Llana y disfrutar de una de las mejores playas del Mediterráneo sin apenas gente, acercarse a Águilas y elegir sitio para plantar la sombrilla, o elegir la catedral de Murcia para huir del calor, y no tendrá que esperar ni un minuto para adentrarse en ella.

Mientras los ciudadanos de Canarias, Baleares, Málaga, Barcelona o Granada convocan movilizaciones para no perder su alma en favor del turismo, nosotros aquí nos gastamos millones de euros en publicidad y ofertas para que vengan a la mejor tierra del mundo.

Que nadie olvide que solo Benidorm tiene más del doble de plazas hoteleras que toda la Región de Murcia, y la Costa del Sol multiplica por cinco el número de plazas que tenemos aquí.

Con los datos que ofrece Corvera en la actualidad, tardaremos una década en alcanzar las cifras que ofrecía San Javier en 2018. En los siete primeros meses llegó a rozar los 750.000 pasajeros, un cuarto de millón de pasajeros menos que en ese mismo periodo de este año. Fin de la cita.