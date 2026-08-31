Taxi-pateras, S.A.

En la Región de Murcia estamos presenciando un fenómeno que ha sobrepasado cualquier límite tolerable. Lo que ocurre en nuestras costas con la llegada incesante de «taxi-pateras» no se puede seguir disfrazando con eufemismos bienintencionados ni con la retórica de la falsa compasión: no estamos ante simples flujos migratorios, estamos sufriendo los efectos del negocio de la invasión que amenaza la seguridad de nuestras familias y el futuro de nuestra Nación.

Los progres repiten como un mantra que la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge el derecho a emigrar, pero se les olvida intencionadamente —y, por eso, hablan siempre de "migrantes"— que el derecho a emigrar no incluye bajo ningún concepto el derecho a inmigrar, es decir, el supuesto derecho a que cualquier país soberano tenga que dejar entrar a todo el que quiera hacerlo, sin condiciones, sin control y, mucho menos, saltándose a la torera las leyes de la nación receptora. Ningún tratado internacional obliga a un Estado a desactivar sus fronteras ni a cruzarse de brazos ante la entrada ilegal de INmigrantes.

No nos dejemos engañar: el origen de esta tragedia no es humanitario, sino político. España cuenta con una legislación que, lejos de frenar la inmigración ilegal, actúa como una carta de invitación, y con unas políticas de "paguitas" y subvenciones que la mejoran. Incluso distintos Ayuntamientos de nuestra Región han comprado viviendas destinadas solo a inmigrantes ilegales o han llegado a empadronarlos en dependencias municipales. Las mafias lo saben, lo utilizan y tienen perfectamente localizada la Región de Murcia como punto de acceso a España. Por ello, es urgente y prioritario articular leyes que no solo impidan la entrada ilegal de forma tajante, sino que también permitan la deportación inmediata en el mismo momento en que se pisa ilegalmente nuestro suelo. Si no hay consecuencias serias y directas tras violar la ley, el mensaje que enviamos al exterior es que nuestras fronteras son un coladero impune hacia un paraíso en el que, además, tendrán todo pagado.

A esta debilidad legislativa se suma una alarmante falta de medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nuestros guardias civiles y policías están abandonados, desbordados y vendidos sin las patrulleras de gran velocidad, el personal ni el equipamiento necesario para combatir a las mafias del tráfico de personas. Ante un desafío de esta magnitud, no podemos olvidar la función esencial de nuestras Fuerzas Armadas. Las FAS están constitucionalmente legitimadas y preparadas para defender la integridad territorial de España. Si nuestras costas están bajo amenaza constante por esta invasión, el Ejército debe intervenir y poner sus recursos al servicio de la protección de nuestra Patria.

Sin embargo, ya sabemos que todo esto no es fruto de la casualidad ni del azar. Responde a un entramado de intereses económicos donde la inmigración ilegal se ha convertido en una industria mil-millonaria. No solo lucra a las mafias criminales que cobran miles de euros por trayecto; también alimenta a un enjambre de múltiples ONG y chiringuitos que viven y prosperan a costa del dinero público gracias a este drama. Existe una auténtica estructura de la subvención que necesita que miles de inmigrantes sigan entrando ilegalmente para justificar sus presupuestos y sus organizaciones.

Pero el engranaje no termina ahí. Tras el desembarco impune y la acogida inicial —financiada con el esfuerzo del contribuyente—, la estrategia de la izquierda y del consenso progre pasa por promover la regularización masiva de todos los que han entrado ilegalmente. Y, después, de sus familiares, por reagrupación familiar. El objetivo final de este proceso no es la integración, ni el bien común, sino abrir la puerta a su posterior nacionalización, para que puedan votarles en agradecimiento a haber alterado el censo electoral.

Es el momento de hablar claro y sin complejos: en España no cabe todo el Tercer Mundo. Y menos aquellos que llegan para delinquir, para generar miedo en nuestras calles o para vivir del dinero de los contribuyentes. A España se viene —de manera legal y ordenada— a cumplir la ley, a respetar nuestra cultura y a arrimar el hombro. Quien no quiera entenderlo, fuera.

Y esto no es racismo ni xenofobia, porque el razonamiento es exactamente el mismo con independencia de que el inmigrante venga de Marruecos, de Argelia… o de los Estados Unidos. No podemos dar un solo paso atrás en la defensa de nuestra tierra, del blindaje de nuestras fronteras y de la seguridad y prosperidad de todos los españoles.