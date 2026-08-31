Posdata: Mándame al ejército y refuérzame Frontex

Durante los días tras el envío de la carta al presidente del Gobierno para comunicarle la situación que se estaba produciendo en las costas de la Región de Murcia tras la llegada de tres embarcaciones con 161 personas migrantes a bordo, López Miras debió de caer en la cuenta de que se había dejado dos peticiones importantes: una, pedir el despliegue de fuerzas militares; y dos, solicitar el refuerzo de Frontex ante "la gravedad de la crisis que estamos viviendo y la que esté por llegar".

Esta última frase del presidente murciano pone de manifiesto la burda, ridícula, exagerada, falaz, simplona y estúpida estrategia elaborada por el PP para asociar el desembarco de migrantes en las costas murcianas con la imagen de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, como si este escenario pudiera terminar reproduciéndose en Cartagena.

Si unimos la frase en cuestión con el último párrafo de la dichosa carta a Pedro Sánchez, el puzle se explica por sí solo: "nos preocupa que la invasión sufrida en Ceuta pueda hacer que los miles de inmigrantes que no cumplieron su objetivo de quedarse en nuestro país busquen vías alternativas para salir, y que las mafias utilicen las embarcaciones de las que disponen para ayudarles a llegar a otros destinos de España".

Conclusión: la que está por venir, según López Miras, es nada más y nada menos que la oleada de miles de inmigrantes que no lograron quedarse en España tras pasar la frontera ceutí, «ayudados» por las mafias y su nueva dotación de embarcaciones rápidas. Ante esto, según el presidente autonómico, estamos desprotegidos y abandonados por el Gobierno central. Así que, Pedro, mándame al ejército y refuérzame Frontex, debió de pensar desde su despacho de San Esteban.

Tal grado de irresponsabilidad, falta de ética política y desconocimiento de la realidad difícilmente caben en alguien que ostenta la presidencia de una comunidad autónoma.

Sin embargo, diga lo que diga López Miras, no estamos ante una crisis migratoria por la llegada de sucesivas embarcaciones cargadas de personas migrantes a las costas cartageneras. Lo ocurrido se enmarca en la dinámica de una ruta migratoria, la ruta argelina, que abarca el triángulo formado por Almería, Murcia y Baleares y que se consolidó a partir de 2006 tras la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la zona del Estrecho. Se trata de una red de radares y cámaras de largo alcance que utiliza la Guardia Civil para vigilar las costas y fronteras marítimas.

Esta ruta ha experimentado un incremento significativo a partir de 2017 y alcanzó su máximo en 2020 y 2021 con unas 4.309 y 3.695 llegadas respectivamente (Memoria Fiscalía RM). Desde entonces, las cifras han descendido más de un 40%; 2026 se mantiene lejos de aquel máximo. Murcia está recibiendo aproximadamente un tercio del flujo migrante total de esta ruta.

Por cierto, el SIVE opera en las costas murcianas desde 2009. También Frontex desde 2011 desarrolla distintas operaciones que incluyen nuestras costas y, desde el pasado 13 de agosto, un buque de altura de la Guardia Civil opera de forma exclusiva en aguas de la Región de Murcia, como hemos sabido recientemente.

Dicho todo lo cual, nada de ello obsta para que se reclamen los medios necesarios para desarrollar estas tareas con eficacia y seguridad, así como su modernización si fuera preciso. Pero una cosa es esto, que forma parte de la responsabilidad política tanto de un Ejecutivo regional como de las diferentes fuerzas políticas, y otra bien distinta es alimentar relatos destinados a crear falsas percepciones entre la ciudadanía con la finalidad de ganar apoyos electorales.

Máxime cuando la extensión de estas falsas percepciones va acompañada de campañas y acciones perfectamente orquestadas por agitadores profesionales al servicio de la ultraderecha. Campañas que terminan desembocando en actos violentos contra la vida y las escasas pertenencias de quienes nada tienen, como ya ocurrió en Torre Pacheco y ahora ocurre en Ceuta.

Piénsalo, Fernando, ¿de verdad el ejército?