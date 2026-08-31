La incapacidad de Sánchez y Lucas nos deja desprotegidos

Hay imágenes que deberían avergonzar a cualquier Gobierno que aspire a cumplir con su primera obligación: proteger a sus ciudadanos. En las dos últimas semanas, las costas de la Región de Murcia han vuelto a convertirse en escenario de una realidad que ya no puede esconderse detrás de eufemismos ni de discursos prefabricados. Que lanchas rápidas lleguen a nuestras playas cargadas de inmigrantes y que mafias trafiquen con personas sin ninguna impunidad deben sonrojar a cualquiera.

Y ante esta situación, ¿dónde está el Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Dónde está su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska? ¿Y dónde está su delegado en la Región de Murcia, Francisco Lucas? La respuesta es tan preocupante como evidente: faltan soluciones y sobran excusas.

Los datos deberían hacer reaccionar inmediatamente al Ejecutivo. Los delitos relacionados con el tráfico de drogas han aumentado un 13 % en la Región y, en apenas una semana, más de 150 inmigrantes han desembarcado en Cartagena a bordo de lanchas neumáticas rápidas. No estamos hablando únicamente de inmigración irregular. Estamos hablando de seguridad, de fronteras y de la creciente capacidad de actuación de unas mafias que encuentran en nuestras costas un territorio cada vez más vulnerable.

Las mafias avanzan cuando el Estado retrocede. Mientras las organizaciones criminales perfeccionan sus métodos, el Gobierno de Sánchez improvisa. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reclaman más efectivos, más embarcaciones, medios aéreos, tecnología y capacidad de inteligencia y el Ejecutivo central les da soluciones del todo insuficientes para hacer frente a unas lanchas que ya no tienen nada que ver con las tradicionales pateras. Resulta difícil de entender cuando sí parece existir capacidad para desplegar un dispositivo extraordinario cuando lo que está en juego es la seguridad del presidente del Gobierno durante sus vacaciones en La Mareta.

Y en Murcia tenemos además a Francisco Lucas, delegado del Gobierno y representante del Ejecutivo central en la Región. Su gestión durante esta crisis deja una pregunta inevitable: ¿qué ha hecho exactamente para anticiparse a un problema que ya era perfectamente conocido? Solo ha puesto parches que no han servido para parar a las mafias. Porque mientras las lanchas rápidas alcanzaban nuestras costas y los propios agentes reclamaban más medios, el delegado del Gobierno permanecía ausente. Debería explicar qué medidas concretas ha reclamado a su jefe Sánchez, qué medios ha exigido y qué respuestas ha obtenido. Porque la responsabilidad política no consiste en aparecer cuando el problema ya ha estallado. Consiste en anticiparse, gestionar y ofrecer soluciones.

Por contra, el Partido Popular sí ha planteado medidas concretas: reforzar los efectivos, sustituir las embarcaciones averiadas, incrementar la vigilancia aérea y tecnológica, mejorar la inteligencia y coordinar de verdad a todas las Administraciones, como bien ha exigido el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, por carta a Pedro Sánchez, la misma que ni siquiera se ha dignado en contestar.

El PP también ha reclamado la comparecencia de Marlaska en el Congreso para que dé explicaciones y ha presentado una Proposición no de Ley en la Cámara Baja, para solicitar más medios. No se trata de pedir privilegios para la Región. Se trata de exigir al Estado que cumpla con su obligación.

Sánchez y Marlaska no pueden seguir actuando como si las costas fueran un asunto secundario. Y Francisco Lucas tampoco puede esconderse detrás del cargo para eludir su responsabilidad. Mientras todos ellos parecen más preocupados por su supervivencia política ante los problemas que rodean a su Gobierno, su partido y su entorno, las mafias siguen aprovechando las debilidades del sistema.

Los ciudadanos están hartos, quieren seguridad, medios y respuestas, no propaganda ni excusas. El Gobierno les ha fallado y Pedro Sánchez y Francisco Lucas deben asumirlo. Porque no necesitamos más discursos, necesitamos un Gobierno que esté presente, que gestione y proteja a sus ciudadanos. Y hoy, lamentablemente, está demasiado claro que faltan las tres cosas.