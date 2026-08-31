Baena, Mourinho, Flick, Simeone y la confianza

Decimos que la confianza mata al hombre, pero eso es tras coronar el éxito y recoger lo sembrado. Antes, esa misma seguridad hace que abordemos retos a la altura de las metas deseadas. Y en esto, como en el dolor, nos igualamos todos.

El brillante inicio de temporada del almeriense Baena en el Atlético no se explica sin el éxito previo en el Mundial, donde fue figura destacada de España desde el segundo partido. Titular, protagonista, goleador y encaramado a un trofeo que ya es leyenda del fútbol español.

Así, aquel Baena de mirada huidiza del principio colchonero se ha tornado en alegre crisol de expectativas cuando se engancha a un micrófono o mira a las cámaras televisivas. Y todo por tres goles en dos partidos, dignos del excelente futbolista que siempre ha sido. No obstante, debería haber hecho como Cucurella, grabándose a fuego a De La Fuente, cuya confianza en ellos les ha puesto en el escaparate mundial.

Había materia prima, sí, como en tantos otros que no han llegado, pero sin el empujón del riojano ninguno de los dos estaría ahora donde están.

La suficiencia de Mourinho desde el primer momento tras su vuelta al Real Madrid también es fruto de la confianza. En este caso, por el apoyo del presidente Pérez y su omnímodo poder en el club blanco, más que por el recuerdo de su etapa anterior. Es más, cuando se anunció su vuelta los aficionados merengues seguían divididos en partidarios y detractores del luso, tal y como sucedió cuando se marchó en 2013. Y como la memoria es corta en el fútbol, ahora sus críticos están callados y crecen aparentemente sus fervientes defensores.

Han bastado una entrevista y un par de ruedas de prensa a favor de los resultados iniciales para que suba el valor de sus expectativas entre la afición merengue. Veremos cómo cotizan cuando asomen los turrones.

Mourinho siempre deberá agradecer la confianza depositada en él por Florentino Pérez para devolverle a la élite mundial desde el innegable declive de sus últimos años como entrenador.

Flick reina sin trabas por can Barça gracias a su excelente trabajo y a la apuesta previa por él del presidente Laporta, para quien ya era su candidato ideal desde que fuera seleccionador alemán y no pudiera traerlo antes de incorporar a Xavi Hernández, en quien nunca creyó a pesar del título liguero logrado por el de Tarrasa.

No obstante, la Champions es el fielato que debe pasar para conseguir su espacio histórico e indeleble entre los culés. Y más esta temporada, tras ficharle Laporta y Deco al mejor futbolista del pasado Mundial y firme candidato a un segundo Balón de Oro. Rodri, como decíamos, puede ser su cumbre o su fracaso según transcurra su devenir en Europa desde el inminente septiembre que nos aguarda. Y mucho más si lo acompañan de un nuevo delantero de treinta o cuarenta goles tal y como se reclama para un equipo que aspira a ganarlo todo.

Pero si no pudieran completarle el plantel, en parte por el fracaso de la mala gestión del club en el caso Julián Álvarez, Flick tiene recursos entre su plantilla para suplir con otros goles los perdidos tras la marcha de Lewandowski y Ferrán.

Comentaba con amigos hace días que Raphinha puede aportar desde el centro del ataque parte de esas dianas, sin olvidar a otros como Fermín, el inglés Gordon, de quien el legendario Asensi me habló muy bien, e incluso algún joven como el egipcio Hamza, incorporado definitivamente durante el pasado Mundial y que jugaba en las bases del club como cedido por el Al-Ahly.

Y llegamos al sempiterno Simeone. Como hemos reiterado, la confianza total con que actúa en el Atlético tiene dos bases de seguridad. Una, su acuerdo inicial con Gil Marín: mientras clasifique al equipo para Champions tiene el puesto asegurado. Y su sueldo, ojo, que sigue estando en el podio de los técnicos mejor pagados del mundo. Y otra, el carisma que acumula entre los atléticos tras quince años al frente del banquillo rojiblanco.

Los jugadores saben que manda sin contestación y eso manda también mucha romana. Es un icono y lo saben los antiguos, los nuevos y los por llegar. No hay mejor soporte para la confianza de un entrenador.

Me decía un viejo goleador que cuando estaba en racha las metía hasta con el culo.

No hay mejor forma de definir la confianza en el fútbol.