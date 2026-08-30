Pedro Sánchez: Por 'Ceuta' muere el pez

Quien le iba a decir al presidente que un pequeño trozo de España y que está en el norte de Marruecos se puede convertir en su 'tumba' política. Un Pedro Sánchez que ni el Covid-19, ni la crisis derivadas de las guerras de Ucrania, Palestina e Irán, y que sobrevivió a la estrategia del PP en las últimas elecciones,cuando Ayuso y su sala de máquinas fulminó a Pablo Casado y trasladó a Madrid a su varón más codiciado, Núñez Feijóo, pudieron con él.

Algunos venimos advirtiendo que si hay alguien muy interesado en que Ceuta siga siendo una bomba de relojería, es la extrema derecha, cada día que pasa con los ceutíes en 'pie de guerra' cientos de miles de españoles comienzan a plantearse muy seriamente dejar de fumar y apostar por los discípulos de Trump en España.

No importa ya nada más en España que echar como sea a los inmigrantes, da igual que el 90% de las personas que entran en el país de forma irregular lo hagan por avión o por vía terrestre (tren, autobuses o vehículos particulares).

Le tenemos más miedo a uno que viene en una patera que a noventa que aterricen en la T4, o a 45 que lleguen por los pirineos subidos en un bus.

Más aún, nadie de la extrema derecha, en la que desgraciadamente empieza a incluirse muchos dirigentes del partido popular, convoca una concentración y mucho menos una manifestación contra las mafias de los denominados países del este, que empiezan a dominar toda nuestra costa mediterránea.

Tráfico de armas, de mujeres, de blanqueo de capitales, de drogas, etc., pero claro, estos blancos de ojos azules y viven en chalets de lujo en nuestras urbanizaciones, conducen Ferrari y cierran restaurantes a golpe de talonario, esa España no nos importa que nos invada, pero que lleguen tres docenas de desgraciados en una patera dispuestos a dejarse el lomo recogiendo brócoli, ay amigo, eso es otra cosa, es tal nuestro miedo que hasta le pedimos al gobierno que saque al ejército a las playas.

'Bunkers, lo que hay que hacer es instalar bunkers en las costas para repeler por la fuerza cualquier intento de llegada de una patera a Calblanque' dice un vecino de sombrilla mientras miro el horizonte en La LLana, y me imagino a un par de soldados de nuestro glorioso ejército español sudando la gota gorda paseando entre tangas y palas.

Pero lamentablemente la batalla está perdida, el político más mentiroso y rastrero que ha dado este país en el último medio siglo, el que no solo crio cuervos que nos sacaron los ojos, sino que se rió de nosotros, incluidos los familiares de aquellos militares que nunca debieron de morir en el Yak-42, sigue empeñado en que se alineen todas las estrellas del firmamento conservador para recuperar el poder.

Da igual que la economía española vaya como un tiro, que la Bolsa siga batiendo récords de ganancias, que las grandes compañías anuncien cada semestre que sus benificios se cuentan en miles de millones de euros, por cierto, vaya una mierda de gobierno social - comunista que tenemos si siempre ganan los mismos, lo importante, lo que nos está cambiando la vida a más de un millón y medio de murcianos es que hayan aparecido en nuestras playas tres o cuatro pateras con un puñado de 'negros y moros'.

Si hubieran aparecido media docena de yates con la mafia rusa por pasajeros, ahí sí que no pediríamos que interviniera el ejército, al contrario, seguro que alguno lo vería como una gran oportunidad para seguir apostando por que la Región se convierta en Las Vegas Latina, y es que otra cosa no, pero a calor y a Casas de Apuestas, no nos gana nadie, solo Extremadura nos hace sombra en la temperatura, pero ellos no tienen ni un pequeño Odiseo.

La extrema derecha puede volver al poder en España por el norte de África, otra vez la historia puede repetirse, y es que ya se sabe: 'Quién olvida su pasado está condenado a repetirlo'.