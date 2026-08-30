De melocotones ‘enterquecios’ y la Pedroche en bañador

Feliz. Una mujer mayor está hablando con otras dos en la terraza de su casa, junto al paseo marítimo de Los Urrutias. "La suerte que hemos tenido de que mis nueras se lleven tan bien, entre ellas y con nosotros". "Tienes razón", dice otra: "He conocido casos en que las relaciones familiares se han roto porque dos cuñadas no podían verse".

Melocotones viejos. Un hombre al dueño de un puesto de fruta, en el mercado: "Los melocotones que me vendiste la semana pasada estaban ‘enterquecios’. Se notaba que los recogieron del árbol hace dos meses y que los habéis tenido en cámaras hasta ahora". (Había escuchado alguna vez la palabra ‘enterquecído/a’ pero dedicada a ropa mal lavada o sucia, no a los melocotones).

Terrible situación. Lo de Ceuta, de pena. Mal gestionado por el gobierno central que claramente se ha encontrado frente a un problema tremendo que no ha sabido manejar. Conocemos bien todas las implicaciones políticas que este tema trae consigo, la actitud de Marruecos respaldada por Estados Unidos que siempre los apoya en todo lo que hagan, las actitudes bestiales inhumanas y sin control de la extrema derecha, el partido que la oposición quiere sacarle a este suceso con casi cien muertos de los que nadie habla ya. Y entiendo a los ceutíes con miles de inmigrantes por las calles de su ciudad que no tienen dónde ir y que les crean inseguridad, aunque la violencia nunca ha servido para nada que no sea generar más violencia.

Una amiga a mí. "Cuando veo esos cientos de niñas solas en la ciudad, sin familia, sin saber qué va a ser de ellas, pienso en el grado de desesperación que han de sentir estas personas, las tristezas de sus padres y hermanos que no saben de ellas. Por Dios, qué locura".

Aparición. ¿Le habrá gustado a Feijoó que aparezca por Ceuta el fantasma de Aznar impartiendo doctrina?

Cine. He visto la película Hamnet. Está bien, incluso muy bien a veces. Le tengo yo mucha afición a Shakespeare desde mi más tierna juventud, así que, cuando utilizan en los diálogos, frases o situaciones que luego él llevó a sus obras de teatro o a sus poemas me da gusto reconocerlas. La ambientación es espectacular. Esas construcciones del siglo XVI inglesas, con tanta personalidad; la vida en el pueblo, cerca del río Avon, y las alegrías y las tristezas, siempre intensas, de este gran autor. Entiendo que le dieran un Óscar a la protagonista, porque hace de todo, llora, ríe, grita, sufre, goza, se vuelve medio loca... Y Paul Mescal lo hace bien, como siempre, aunque cansa un poco. La última secuencia es una preciosidad.

Óbito. Ha fallecido Javier Iniesta, un buen amigo desde hace muchos años. Fue un político entregado a su trabajo y ha hecho lo mismo en su profesión, la enfermería, hasta el final de sus días. Alguna vez se tomó una cerveza con nuestro grupo de amigos en el bar enfrente de mi estudio, y sus observaciones en política siempre eran agudas y acertadas. Se le echará de menos. Mucho.

Horarios distintos. Veo en una revista especializada unas fotos de Cristina Pedroche y su marido con los chiquillos bañándose en Ibiza. Llama la atención el perfecto estado físico de ella, musculada y morena, comparándola con su pareja, el chef Daviz Muñoz, que está blanquecino por todo el cuerpo menos en los brazos y la cabeza, es decir, lo que se llama un ‘moreno albañil’. Se ve que él trabaja en las cocinas y hace ejercicio de noche o madrugada, cuando no hay sol, mientras que ella va por lo contrario, por la noche en la tele y de día en el gimnasio, la piscina, etc.

Poco tiempo. Se ve que me estoy haciendo mayor, oiga, porque a veces, cuando estoy viendo un informativo en la tele y conectan con un pueblo que se está quemando, o con un lugar en el que se ha producido un asesinato, el locutor que se pone a explicarlo habla muy rápido y vocalizando poco y a veces no consigo enterarme de todo lo que está diciendo. También me ocurre con los de deportes. Se ve que les dicen "tú habla rápido que tenemos treinta segundos", y quizás estén nerviosos porque van a salir en lo nacional siendo de pueblo, pero desde luego me resulta difícil entender lo que dicen. Y normalmente oigo bien. ¿Les ocurre a ustedes?

Accidente. Un chico joven andando solo por la calle, mirando el móvil, pasa por mi lado. Unos segundos después oigo una voz que dice: "Joder, mira por dónde vas, que me has ‘pisao’". Vuelvo la cabeza y veo a un hombre mayor que se dirige al chico del teléfono que apenas lo mira.