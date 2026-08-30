A favor de Vox

Aunque no guste a la mayoría, es previsible por el momento y llegará a ser innegable en muy poco tiempo que el tema capital de las próximas elecciones, sean cuando sean, será la inmigración. Ni la "invasión", ni las "entradas ilegales", como se pretenderá desde cualquiera de las dos derechas. La llegada de personas —redundancia: "humanas"— que lo único que pretenden, y ya es bastante, es buscarse la vida de una forma mejor que la que se les ofrece en sus países. Este asunto, tan presente en la sociedad española desde hace décadas y sin el que jamás se hubiera alcanzado el desarrollo actual, se ha convertido en capital, efectivamente. Pero los interesados enfoques que se hacen lo han convertido en la baza primordial de la extrema derecha española, encarnada fundamentalmente en los "Santiago-y-cierra-España".

La crisis de Ceuta arroja inmediatamente un balance desalentador: los principales responsables se están yendo de rositas por la cortina de humo que, aunque parezca mentira, el Gobierno de Sánchez tiende sobre el origen cercano del problema. Se diga lo que se diga, resulta inimaginable que la avalancha humana sobre Ceuta se hiciera sin que el centro del poder en Marruecos tuviera conocimiento preciso de ella, si es que no participara directamente en su organización. Pero se intenta dejar impoluto eso que se resume en una palabra: "Majzén", un ente indefinido y amorfo pero máximo controlador de toda la vida marroquí que se sienta en torno al sátrapa alauí actual como antes lo hizo con las mismas funciones alrededor de su padre y que, también ahora, tiene como mejor herramienta de actuación e influencia la "inteligencia" y "contrainteligencia" magrebí. El espionaje, vamos.

Superado ese aspecto del debate, resultó que la gestión gubernamental española dejó mucho que desear con las desafortunadas intervenciones de todo un plantel de ministros —Exteriores, Interior, Defensa— hasta que ¡un mes después! Sánchez nombró a un cuarto ministro para encabezar el mando único en la crisis. Para entonces ya esa se había podrido gracias a la falta de claridad gubernamental y a las acciones interesadas de la derecha española. Qué mejor prueba de esto último que los desaforados intentos de pequeños grupos de ceutíes para aplicar soluciones arbitrarias y violentas decididas por ellos mismos mientras el presidente autonómico se hacía primero el Poncio Pilatos y después también el Bertrand du Guesclin.

Entre unos y otros colocan al electorado español en una posición muy similar, y no solo por los calendarios electorales respectivos, al que tienen el alemán o el francés de cara a las distintas convocatorias de 2027. Se supone que en ese año también habrá legislativas en España. Pero la crisis de Ceuta pone aún más interrogantes sobre si Pedro Sánchez acabará 2026 sin convocarlas. En cualquier caso, tanto en Alemania como en Francia la extrema derecha amenaza con convertirse en la fuerza más votada.

Se supone también que en España eso no va a pasar. Al menos todavía; es decir, hasta la siguiente convocatoria. Pero los voxistas están saliendo como la fuerza más fortalecida del laberinto ceutí. Entre otras cosas porque su directo competidor, el PP, adopta cada vez con más frecuencia y convicción sus formas y propuestas, temeroso de verse superado o igualado en las urnas y olvidando que, entre copia u original, siempre se prefiere el segundo.

No hay que irse muy lejos para comprobarlo. Concretamente, a Cartagena, donde el presidente autonómico López Miras auxilió a la alcaldesa Noelia Arroyo, arrinconada como estaba contra la Muralla de Carlos III por la "invasión" de tres lanchas que trajeron a la costa murciana 160 inmigrantes en una semana. Todo un asalto masivo. Igual que Ceuta, como revelan los números. La solución mágica de los dos prebostes: el ejército. Sin reparar que semejante llamamiento, incluso en una ciudad de tradición militar como la Trimilenaria, rememora cosas que sería mejor que no hubieran pasado nunca. Y sin caer en la cuenta, tampoco, de la coincidencia con sus hermanos separados capitaneados por Abascal, que se deben estar frotando la manos viendo que la inacción de unos y la torpeza de otros reman conjuntamente, a babor y a estribor, a favor de Vox.