El edificio de piedra: La quiebra del alma

Aslı Erdoğan conoce bien las prisiones de las que habla. Vive exiliada, condenada por ejercer la crítica política en Turquía. Ganadora del premio Erich Maria Remarque y distinguida con la Legión de Honor francesa, para las autoridades turcas ha sido una peligrosa activista defensora de la causa kurda, y por eso debió padecer cautiverio en la cárcel de mujeres de Bakırköy.

En el mundo en que vivimos, atrapado peligrosamente por guerras sin cuartel en las que el derecho internacional es conculcado sistemáticamente, Turquía parece jugar un papel relevante para sus aliados europeos y americanos. Y, sin embargo, para el gobierno de Ankara, el periodismo, la libertad de expresión y el compromiso político en la actualidad acortan la vida más rápidamente que una enfermedad. La represión y el encarcelamiento no son precisamente desconocidos.

La obra de esta gran escritora turca explora la existencia rota de los represaliados, de los oprimidos por la arbitrariedad de un régimen que detenta una autoridad ominosa sobre la masa que asfixia. El edificio de piedra opera, primeramente, como una gran alegoría del Estado-prisión que sustituye al Estado policial tradicional. La tortura, la expropiación total de la vida a manos de un poder omnímodo y la quiebra del alma comparecen ante el lector mostrando un rostro tenebroso: la constante histórica del sufrimiento causado por el autoritarismo.

Como en todas las obras de Erdoğan, hay un elevado componente testimonial, de auténtica crónica, desde el momento en que su trabajo constituye una fuente primordial para comprender la vida en Turquía durante la presidencia autoritaria de Recep Tayyip Erdoğan. Pero, al margen de ello, eleva también un canto por la libertad y por la lucha contra la tiranía que es universal; no solo por la habilidad de la propia escritora en la presentación del tema, sino también por el uso de alegorías oníricas, el repertorio de símbolos (como el de la divinidad femenina salvadora presente en todo el universo) y, entre ellos, aquel que da título al libro: el ominoso edificio de piedra que encarna la fuerza física de un poder destructor.

Absuelta formalmente de los delitos de terrorismo, su país sigue siendo para ella un edificio de piedra, mientras que su verdadera patria es la cultura turca sometida a martirio que ella representa.