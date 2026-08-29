La historia: Una mujer insignificante

Ramundo es una mujer en cuya vida nadie repara en la Italia de la Segunda Guerra Mundial. En gran medida ella tampoco desea atraer mirada alguna; sus orígenes judíos la tienen atemorizada. Cree que puede ser arrestada y deportada. No es más que una sencilla maestra, viuda, con un hijo joven, Nino, que es —al contrario que ella— vital, fuerte y voluntarioso. Violada por un soldado alemán durante un permiso antes de marchar a la guerra, queda embarazada y da a luz a un niño débil, de frágil salud, al que quiere con desmedida ternura. Lo llamará Useppe.

Los estragos de la guerra castigan a la familia. Los bombardeos y las penalidades la abocan a la miseria. La inmediata posguerra es incluso peor. Nino, que ha desertado del fascismo para abrazar el comunismo, se ve abocado al contrabando para sobrevivir y muere como un vulgar delincuente durante una persecución. La frágil salud de Useppe colapsa y fallece poco después. Ida es un nuevo santo Job, pero que no tiene a Yahvé para consolarla y dar sentido a su dolor.

Así se desdibuja, se va diluyendo poco a poco, devorada por una realidad espantosa.

La vorágine de la guerra ha arrastrado consigo a varones fuertes y poderosos, igual que el viento se lleva la hojarasca. ¿Qué no hará entonces esta vida despiadada con una mujer anónima, insignificante, que solo fue una esposa obediente, una viuda pobre y asustada, una madre sufriente? Al final de su vida Ida es solo un rostro más en la multitud, una mujer abandonada a su suerte, madre de dos hijos muertos. Es menos que nadie y el negro manto del dolor la envuelve.

Pero ¿ha de morir en silencio, como vivió, sin que nadie recuerde su historia?