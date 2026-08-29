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Opinión | LOS IMPRESCINDIBLES

José Antonio Molina Gómez

José Antonio Molina Gómez

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La historia: Una mujer insignificante

Una mujer insignificante

Una mujer insignificante

Ramundo es una mujer en cuya vida nadie repara en la Italia de la Segunda Guerra Mundial. En gran medida ella tampoco desea atraer mirada alguna; sus orígenes judíos la tienen atemorizada. Cree que puede ser arrestada y deportada. No es más que una sencilla maestra, viuda, con un hijo joven, Nino, que es —al contrario que ella— vital, fuerte y voluntarioso. Violada por un soldado alemán durante un permiso antes de marchar a la guerra, queda embarazada y da a luz a un niño débil, de frágil salud, al que quiere con desmedida ternura. Lo llamará Useppe.

Los estragos de la guerra castigan a la familia. Los bombardeos y las penalidades la abocan a la miseria. La inmediata posguerra es incluso peor. Nino, que ha desertado del fascismo para abrazar el comunismo, se ve abocado al contrabando para sobrevivir y muere como un vulgar delincuente durante una persecución. La frágil salud de Useppe colapsa y fallece poco después. Ida es un nuevo santo Job, pero que no tiene a Yahvé para consolarla y dar sentido a su dolor.

Así se desdibuja, se va diluyendo poco a poco, devorada por una realidad espantosa.

La vorágine de la guerra ha arrastrado consigo a varones fuertes y poderosos, igual que el viento se lleva la hojarasca. ¿Qué no hará entonces esta vida despiadada con una mujer anónima, insignificante, que solo fue una esposa obediente, una viuda pobre y asustada, una madre sufriente? Al final de su vida Ida es solo un rostro más en la multitud, una mujer abandonada a su suerte, madre de dos hijos muertos. Es menos que nadie y el negro manto del dolor la envuelve.

Pero ¿ha de morir en silencio, como vivió, sin que nadie recuerde su historia?

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