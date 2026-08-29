Diario estival de un chico otoñal.

Pesadilla. Los terrores nocturnos me acorralan. Anoche soñé que me llamaban de la consulta del Dr. Mengele para darme cita.

Pesadilla. El Consejo de Seguridad convocado por Pedro Sánchez me recuerda aquel Comité de Expertos creado durante el confinamiento por el covi, un comité que nunca existió.

Verano. Las cortas vacaciones actuales también se acaban. El ansiado bronceado logrado en breves días se convertirá en una fea especie de roña. Todo en esta vida es pasajero.

Espías. Abdellatif Hammouchi, director de la policía y de los servicios de Inteligencia marroquíes tiene un parecido asombroso con Herman Munster, personaje de la famosa serie televisiva de los sesenta La Familia Munster.

Bichos. Las chicharras son totalmente ajenas al final de las vacaciones agosteñas, lo demuestran con su canto. Sudaremos hasta bien entrado octubre.

Consejo. Creo que Pedro Sánchez debería ir a Ceuta y pasear por sus calles. Sería una buena fórmula para que a la ciudad llegaran más medios y efectivos policiales gracias a su numerosa escolta, aunque me parece que el presidente no va a ir.

Aulas. El regreso a las aulas, pese a los años transcurridos que salí de ellas, aún me provoca retortijones intestinales.

Sensible. Como cada verano, cuando escucho El final del verano del Dúo Dinámico se me saltan las lágrimas. Igual me ocurre cuando escucho aquel éxito de los sesenta, Mustapha, que cantaba José Guardiola, tan apropiada para este africano mes de agosto que se va.

Previsor. A la vista de la velocidad que llevan el reloj y el almanaque, he comenzado a elaborar la masa de los cordiales para una Navidad que ya viene. Al alcalde de Vigo le ocurre lo mismo con las luces.

Añoranza. Echo de menos aquellos michirones duros como piedras que cocinaba Federico Trillo en su residencia de Cabo de Palos en otros agostos. Los políticos actuales se han vuelto fríos y distantes. Cualquier tiempo pasado fue mejor, sí.