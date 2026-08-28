Casi todos vivimos dentro de algo que no sabemos nombrar. Ese algo es La Trampa. No es fácil explicar qué es La Trampa. Ni cómo se formó. Ni dónde empieza o termina porque hemos nacido ya dentro de ella y casi nadie la ve. Ocurre como con ese pez que le pregunta a otro: ¿Cómo está hoy el agua? Y el otro pez responde: ¿Qué es el agua? Sí, no es fácil explicar qué es La Trampa, pero voy a intentarlo, por puro entretenimiento existencial. Ya lo hice una vez en mi novela Algo pasa en el mundo, Premio Torrente Ballester de Narrativa, y este artículo es un pequeño extracto de ese capítulo del libro.

Está en todas partes

La Trampa está en todas partes, en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos cada día. Pero si intentas verla, huye, se camufla. Tiene la habilidad de los animales que cambian de color para confundirse con el paisaje. La Trampa es muchas cosas y también es esa fuerza extraña que consigue que una persona pase cincuenta años haciendo algo que no ama para comprarse cosas que no necesita. A veces no hay más que verle la cara a mucha gente importante para darse cuenta de que llevan La Trampa en la zona prefrontal del córtex. Si no te amancebas con La Trampa, no puedes llegar a ser importante. La Trampa es levantarse cada mañana corriendo sin saber bien hacia dónde vas o qué buscas. La Trampa es que vivas huyendo como si te persiguieran personas en bata blanca con una jeringuilla gigante, pero si te paras y miras bien hacia atrás, ves que en realidad no te persigue nunca nadie. Es aprender a decir y repetir palabras que ni siquiera has pensado. Es opinar de todo y no comprender casi nada. Es la enorme industria de las apariencias y del entretenimiento masivo. Cuanto más masivo es el entretenimiento, más apariencia y más Trampa hay. La Trampa hace que un hombre esté al día de la cotización de treinta y cinco empresas y no sepa por qué llora cuando escucha una canción.

La Trampa es muy lista. Jamás se presenta diciendo: «Hola, soy La Trampa». Se disfraza de éxito. Se disfraza de actualidad. Se disfraza de sentido común. Se disfraza incluso de cultura o de cowboy si hace falta. Y de lo que más le gusta disfrazarse es de normalidad o de espermatozoide gigante en carnaval.

La Trampa se reproduce y crece. Cada día es más grande, llena de oscuridad los continentes enteros y se acopla en todos los discursos. Es La Trampa quien le pone ‘museo etnográfico’ a cualquier cosa y quien le da los Óscar a Quentin Tarantino y los premios Nobel a Darío Fo y a Bob Dylan y quien fabrica, dirige y administra casi todos los departamentos de palabrería que existen en la Tierra.

Lo más inquietante es que La Trampa no vive únicamente en los parlamentos, en los bancos, en los ministerios o en las redes sociales, sino que es una especie de virus que se ha colado dentro de nosotros. Su biotopo preferido es cuando aprendemos a fingir, cuando en vez de vivir o amar, solo plagiamos y cuando decimos lo que conviene en lugar de lo que pensamos.

Cuando dejamos de mirar el mundo con nuestros ojos propios y empezamos a verlo con los ojos prestados de los demás. Virginia Wolf vio muy bien La Trampa cuando dijo eso de que los ojos de los demás son nuestras prisiones y cuando sentencio que vivir es un sueño que al despertar nos mata.

Lugares con menos poder

Por eso resulta tan difícil combatir La Trampa, está mezclada con nosotros como si fuera la humedad de una pared o polvo en el aire o la sal en el agua de los mares. Sin embargo, existen lugares donde La Trampa tiene menos poder. Si buceas o nadas por placer, eso no le viene bien, pierde fuerza. Incluso cuando alguien lee un libro difícil y siente que una frase le ha salvado la tarde, ese día pierde algo la Trampa, se le cae un anillo a la acequia y no sabe buscarlo. Y cuando te quedas solo a propósito para escuchar lo que piensas o te pones a averiguar por tu cuenta la forma que tienen los minerales de romperse por esfoliación laminar o aprenderte el Barroco civil en Alemania para saber mucho de eso. La Trampa odia esas cosas. Las odia porque son extrañas, distintas, y todo lo distinto es una amenaza para ella. La Trampa quiere que todos seamos de granja, parecidísimos por dentro. Adora lo parecidísimo.

Pequeñas barricadas

Quizá por eso los seres humanos que la ven y tratan de escapar se refugian en el arte, la música, la poesía o los abrazos. Esas pequeñas barricadas. Esas pequeñas lumbres. Esas pequeñas actitudes que proceden de la desolada sinceridad de algunos seres que son especiales y funcionan como colibríes de la especie humana.

La Trampa le viene bien a los famosetes para seguir haciendo más fama. La ven y la abrazan, la miman, la morrean y hasta se alegran de que la estulticia sea una realidad que La Trampa auspicia y multiplica. Mucha de la gente importante que sale por la tele es porque está de lleno en La Trampa, a su favor, porque la Trampa lo que más agradece es que te pongas de su parte, que le sigas su rollo ‘importancialista’ escribiendo reportajes sobre las gorras de Rafael Alberti o las siestas con jarrillo de Camilo José Cela o sobre la decadencia del jabón de afeitar.

Los heraldos

Pero los mejores para La Trampa, sus heraldos perfectos, son todos esos que suelen tener una conciencia providencialista de la función del engaño en el mundo y hablan todos los días en todos los sitios en nombre de todos nosotros, de todos los españoles y españolas. Esos son los auténticos apéndices de La Trampa.

Otra cosa que tiene La Trampa son las defensas. Dices algo contra ella y miles de voces te responden con la ‘ferralla’ muerta del lenguaje. Siempre saldrá un boquitierno con estupenda palabrería mediática hablando contra ti.

Otra cosa importante y borde de La Trampa es que la ves, la puedes ver, la estás viendo muy clara, la tienes delante de ti, en tus mismos morros, pero no sabes nunca cómo está hecha ni en qué consiste exactamente ni quién la inventó primero.

No creo que alguien pueda destruirla jamás. Lleva aquí desde siempre. Ya estaba en Asia y en Roma y en los persas y en el Renacimiento e incluso en los propósitos bienintencionados de la Ilustración. Probablemente naciera el mismo día que nacieron el hombre y la civilización. Lo máximo que podemos hacer con ella es reconocerla y decir, como si la mirásemos desde los barrotes de una prisión: «¡Ah, era esto!».