Perullismo de élite

No sé. Te compras un barco que es tan enorme como el ático de Ayuso, pero flotante, y en vez de navegar por el ancho mar, lo anclas enfrente de la playa donde menudean los mortales bañistas, removiendo las arenas y exhibiendo tu poderío desde una relativa lejanía, en el límite que permiten las boyas que advierten del riesgo para los nadadores intrépidos.

El rito es el que sigue: de mañana levas el barco del Puerto Tomás Maestre, en el Mar Menor, cruzas el Puente del Estacio a la hora par, y lo anclas a pocos metros, frente a la playa de la Ensenada del Mar Mayor (o séase, Mediterráneo), estableciendo desde la orilla un horizonte que tapa la curva marítima que demuestra que la tierra es redonda. Miras hacia el fondo desde la playa y ves a las naves aqueas que vienen a asaltar Troya, alineadas en horizontal, cubriendo todos los flancos. No es tranquilizador saber de antemano que, en vez de fieros guerreros, quienes habitan tan intimidadores buques son los ricos del lugar, abundantemente los nuevos ricos, que han sustituido las espadas por cuchillos de cocina para cortar la mojama.

Sentado a la mesa de La Boba, donde la inmarcesible Reyes sirve sus mágicas pócimas de irresistible erotismo para el paladar, me pregunto sobre este nuevo dominguerismo playero consistente en confrontar al veraneante común, de sombrilla y hamaca, una barrera de barcos que pretende instaurar un perullismo de clase. Y uno sospecha que tan perfectas máquinas, concebidas para surcar aguas profundas y alcanzar hasta los mares del Sur, se acabarán enrobinando por reincidir en tan cortos trayectos, esa manera de ir a la playa distanciándose del vulgo, pero sin distanciarse mucho de él, pues en el fondo se trata de reproducirlo en un espejo.

No conozco ningún lugar en la costa mediterránea, por experiencia o por consulta, en que un batallón de barcos se plante a pocos metros de las playas donde se desenvuelven los bañistas hurtándoles la perspectiva del mar abierto. Los barcos son para navegar, no para estorbar, ni siquiera para distinguirse, pues allí donde hay un barco monumental aparece otro de mayor tamaño que lo humilla en esa competencia por tenerlo más grande. Intuyo que este cerramiento de playas con paradas de barcos debiera ser ilegal en La Manga como lo es en otros tramos del litoral. Legal o no, es poco estético.