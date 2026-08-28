Dolor y gloria

Quizás, para muchos, hablar de El Náutico de San Vicente do Mar es hablar de un lugar completamente desconocido. Aunque no para los melómanos. Este pequeño chiringuito abierto a la ría de Arousa, de aspecto algo descuidado y aire bohemio, al que llaman el ‘templo de la música’, se ha convertido con los años en un rincón único por el que cada verano, casi por sorpresa, pasan artistas y grupos del panorama nacional. Un local mágico donde la música y el mar comparten escenario.

Mientras escribo sobre este refugio de la música en directo, me viene una pregunta sencilla: ¿cuál ha sido la canción del verano? Antes, cada verano tenía una canción que formaba parte de la memoria colectiva. Incluso meses antes de que llegara la calurosa estación, ya había quienes se aventuraban a pronosticar el temazo que todos bailaríamos, cantaríamos y escucharíamos hasta la saciedad. ¿Quién no recuerda el Waka waka, de Shakira; La bomba, de King África, o La Macarena, de Los del Río?

La canción del verano conseguía algo casi imposible: ponernos a todos de acuerdo, incluso a los políticos, aunque solo fuera durante unos meses. Este año, sin embargo, tengo la sensación de que el tema del estío ya no es el mismo para todos. Basta con echar un vistazo a las noticias o a las redes sociales para comprobarlo. Según la edad, los gustos o las preferencias, la canción varía. Y quizás esa sea una de las novedades, que cada uno tiene la suya.

Mi familia y yo la encontramos en El Náutico. El último día de nuestra estancia en Galicia actuaba Viva Suecia. El grupo murciano llenó de magia y de energía aquel rincón de O Grove con sus dos conciertos a pie de playa. Impresionante la afluencia de público y, sobre todo, la ilusión de mis hijos, que asistían por primera vez a uno de sus conciertos. Mi emoción al verlos disfrutar se mezcló con el orgullo de comprobar cómo el grupo llevaba el nombre de Murcia por bandera. «Acho, pijo, carallo», exclamó un gallego sorprendido por el memorable concierto que dieron nuestros paisanos.

Canciones como Dolor y gloria, Mala prensa, Sangre o El bien ahora suenan de forma diferente. Escucharlas nos lleva de nuevo a Galicia, a la playa, al Náutico...

Viva Suecia ha puesto banda sonora a nuestro verano. Ahora que agosto llega a su fin, ¿cuál ha sido la suya?