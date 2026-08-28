El desierto de los tártaros: La muerte no espera. El tiempo sí.

El joven oficial Giovanni Drogo es destinado a la fortaleza Bastani. Desde ella se vigila la posible llegada de un invasor al que, sin embargo, nadie ha visto nunca. Los grandes muros de piedra de aquella fortaleza tienen una paciencia infinita, esperan y esperan. Acaso tengan más años que las pirámides. El tiempo se detiene ante ellos como el mar acaricia la orilla.

Estamos ante una historia en la que todo se paraliza y se convierte en espera, en la espera infructuosa y estéril de que algo suceda, algo heroico al principio, una invasión, un ataque, una ocasión para celebrar la valentía; pero después, simplemente se ruega porque ocurra algo, algo que signifique una leve irregularidad dentro del horizonte plano que se repite cada día en la fortaleza regida por una disciplina militar tan inexorable como reiterativa y predecible.

El desierto que rodea al bastión es el mismo siempre, la misma luz, el mismo aire. ¿Llegará el enemigo? Sí que construye pistas en el desierto, se aprecian nubes de polvo a lo lejos. ¿Dará el paso? ¿Por qué no ataca nunca? El tiempo se vuelve pétreo. El cabello de Drogo se cubre de canas, su rostro se puebla de arrugas, envejece; incluso enferma esperando que llegue el día en el que una simple acción dé sentido a su vida. Pero para cuando ese día llegue acaso no queda nada de Drogo, quizá haya sido licenciado o haya fallecido sin superar su enfermedad. La muerte nunca deja de comparecer. En esta pesadilla es el tiempo el que no se mueve.