Los que no pudieron enterrar

A Federico lo llevaron de madrugada hacia los montes de Granada. Tenía treinta y ocho años: todavía se imagina más futuro que pasado. Iba con el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Nosotros conocemos el final. Ellos aún conservaban esa superstición de los condenados: que quizá ocurriera algo. No ocurrió.

Hubo disparos. Después tierra. Y después algo más difícil de cubrir: una ausencia que lleva noventa años creciendo.

De Lorca no tenemos los huesos. Tenemos aquello que los huesos no podían contener: cartas, dibujos, el piano, Nueva York, Bernarda Alba, los cuchillos, aquella luna que terminó perteneciendo a cualquiera que hubiese leído tres versos suyos.

El cuerpo cabía en una fosa. Federico no.

Conviene decir asesinos. Conviene decir que fueron los sublevados quienes lo mataron en la Granada de 1936. No por ajustar cuentas con el pasado, sino porque hay hechos que pierden su verdad cuando se les cambia el verbo. Lorca no murió en la Guerra Civil como alguien muere en invierno. Lo asesinaron.

La diferencia ocupa unas pocas letras y una responsabilidad entera.

Un muerto puede ser enterrado dos veces. La primera, bajo tierra. La segunda, bajo palabras que vuelven borrosa la causa de su muerte. Ahí la memoria deja de ser un inventario de fechas y se convierte en gramática: qué nombramos, qué suavizamos, qué dejamos fuera de la frase.

Hay verbos que cuentan y verbos que absuelven. A veces la impunidad empieza por una conjugación. La memoria también tiene carpinteros. Algunos restauran. Otros recortan. Rebajan una esquina, pulen una culpa, acortan una responsabilidad hasta dejar el pasado dócil, sin astillas. Y entonces aparece el serrucho. Porque hay maneras de echar tierra sobre una fosa sin tocar una pala.

Lo inquietante de 1936 no es pensar que una sociedad perdió la razón de repente. Los pueblos no amanecen convertidos en cementerios y cunetas. Antes necesitan ensayar una conversación sobre sí mismos. El vecino empieza siendo distinto, luego sospechoso y finalmente prescindible. Mucho antes de decidir qué hacer con alguien, una comunidad decide cómo nombrarlo. Nadie empieza odiándose a tiros. Primero aprende a despreciarse hablando. Por eso inquietan algunas voces de ahora. No porque la Historia regrese con el mismo uniforme, sino porque ciertos mecanismos sobreviven: repartir certificados de pertenencia, decidir quién merece la llave y quién parece vivir dentro por tolerancia ajena. Cada tiempo fabrica su extraño. Lo peligroso empieza cuando deja de verlo como vecino.

Recordar a Lorca exige algo más que recitarlo cada agosto. Exige preguntarse qué tuvo que suceder antes para que un poeta de treinta y ocho años terminara frente a unos fusiles. Qué palabras se repitieron. Qué desprecios se normalizaron. Qué silencios hicieron de pasillo entre una cosa y otra. Antes de la cuneta hubo una conversación. Antes del disparo, una palabra que perdió su inocencia. Y antes de que alguien desaparezca, casi siempre ha habido quien se acostumbró a imaginarlo fuera. Cuando vuelve a escucharse el serrucho, conviene no mirar sólo la hoja, sino la línea de corte.

A veces no va contra la madera. Va contra el perímetro de lo común. Y éste empieza a torcerse cuando deja de preguntarse qué puede compartir y empieza a decidir quién desentona, quién incomoda, quién debe justificarse para seguir dentro. A partir de ahí la exclusión ya no necesita puerta: le basta con modificar el significado de una palabra. Nosotros. Porque hay fronteras que no empiezan en los mapas. Empiezan en los pronombres.Y pocas miserias son tan eficaces como convertir un nosotros en una manera de dejar a alguien fuera.