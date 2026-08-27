Ponga un gálibo en su vida

En verano mucha gente se vuelve loca. Loca por consumir, por apuntarse a la última moda... o por comprarse o alquilar el último juguete asociado al supuesto bienestar, a la supuesta deportividad o a la supuesta libertad. Pasando desde hace demasiados años, por ejemplo, con las motos de agua, símbolo de estatus, de actitud deportiva, de signo externo libérrimo, de «modernidad», en suma. La gente se ha ido acostumbrando, aun con quejas frecuentes, a su molesto zumbido, al incordio que crean con olas provocadas, a fondeos molestos y a la destrucción que causan en fondos marinos de poca profundidad. Son los actualísimos «pequeños h.d.p. montados en un ruido», que decía Camilo José Cela. En el Mar Menor y en el Mediterráneo ya se sabe mucho de todo esto.

Hay, sin embargo, una nueva moda que ha hecho eclosión este mismo verano, aunque llevaba años asomando la patita de forma diferente. Antes, era símbolo o muestra de espíritu libre, de un modo diferente de viajar y disfrutar (?) de los sitios, y originalmente de un estilo «hippy», entendido como rechazo radical pero amable del consumo desaforado de no importa qué para presumir de algo.

Esa nueva moda que va sobre cuatro, seis u ocho ruedas, depende del tamaño del artilugio móvil, se ha enseñoreado de buena parte de los kilómetros que componen la llamada red de carreteras (estatal, autonómica y local: no se escapa nada), incordiando al resto de circulantes. Si todo quedara ahí, no habría lugar más que para que la ‘Meretérica’ de Chiquito de la Calzada interviniera convenientemente en caso necesario.

Pero la cosa va mucho más allá. Esos artefactos móviles que albergan incluso familias numerosas dignas de Premio a la Natalidad franquista o de mención honorífica de «kikos» u «opusinos» han invadido este verano todo tipo de espacios naturales. Arenales, miradores, recodos panorámicos, bosques, praderas, altozanos, oteros, meandros recoletos, rincones ocultos... Y también plazas de pueblos, parques abiertos, zona de estacionamiento con o sin ORA, descampados, aceras y chaflanes.

En todos esos sitios pernoctan, comen, cenan, descansan, hacen sus necesidades higiénicas y de las otras. Viven, pues, haciendo gala y presumiendo a la vista de todo pasante o paseante de su «estilo libre» de viajar, que no de vida pues la inmensísima mayoría de sus viajeros y ocupantes volverán tras el espejismo vivido, a final de mes o de quincena, a su anodina vida de triste empleado o empleada de cualquier cosa, a su asumido papel de ama o amo de casa... a su rutinaria vida de trabajador pequeño burgués con pretensiones o de aspiracional gran burgués de alto poder adquisitivo. Eso muestra el tamaño de la autocaravana –tenía que decir el nombre– de alquiler abusivo o en propiedad. Ya casi no se ven aquellas de menos de 4,5 metros: son poca cosa para la modernidad actual.

Todos sonreirán de oreja a oreja, ufanos y orondos, el primer día de vuelta a la normalidad ruinosa de sus vidas y, a las primeras de cambio, podrán soltar orgullosísimos la frase mágica: «yo no voy a hoteles cuando viajo». Por supuesto que la soberbia pronunciación de la frase descarta ante cualquier interlocutor el uso posible de esas cosas tan cutres llamadas «tienda de campaña» o incluso «mochilas».

En muchos enclaves antes naturales se ha cortado el paso este verano para impedir el acceso a cualquier tipo de vehículos, obligados por el descubrimiento de lugareños o autoridades locales de pernoctas indeseadas y no autorizadas de esos artefactos caravaneros, constituidos aparentemente en símbolos tangibles de la nueva máxima libertad. Signo de los tiempos y del atraso mental y normativo. Hace así como quince años, en una isla ahora muy de moda de invierno casi ártico pusieron carteles que prohibían expresamente el aparcamiento o estancia nocturna de esas casas rodantes repletas de falsarios apóstoles de Marco Polo. Se cumple a rajatabla y no ha disminuido el turismo.

Aquí y de momento, los barandas solo se atreven a colocar gálibos, valga la metonimia, para evitar el paso a estos nuevos invasores y ocupantes sin permiso de propiedad pública –es decir, de todos; no, de nadie–, marraneantes de entorno y lugares comunes. Habrá que iniciar la campaña: ¡Ponga un gálibo en su vida!