Sirva este texto escrito entre sollozos mientras suena Island in the Stream para agradecer a las mujeres que abrieron el camino, las que consiguieron honrar la libertad y los derechos de los que disfrutamos hoy. Gracias a las pioneras que desafiaron las normas de su época en la música, el cine y la sociedad, transformando la historia para siempre.

El mundo se ha vestido de luto, y no es consciente aún de lo que hemos perdido con la muerte de Dolly Parton, una de las máximas leyendas de la música, icono del country glam, musa de estilo, filantrópica y un prodigio del branding que guarda en su haber más de tres mil canciones, muchas de ellas imbatibles himnos generacionales.

Se va una mujer considerada por muchos referente de innovación que rompió verdaderas fronteras en una industria movida por hombres, de los que nunca renegó, y a los que jamás permitió una subida de tono por encima de su brillante hombrera. Cómo Marcela, la pastora, personaje fundamental de la célebre novela Don Quijote de la Mancha escrita por Miguel de Cervantes, esa era su filosofía de vida, defender con fiereza su autoridad y autonomía sin consentir bravuconadas en una época en la que la sumisión imperaba. Dolly era la honestidad inquebrantable y muchísimo más; jamás dejó de mirar hacia el futuro y luchó toda su carrera por los derechos fundamentales de las personas, frente al inmovilismo y tradicionalismo del country, defendiendo la igualdad racial, donando fondos para la alfabetización y convirtiéndose en icono de la comunidad LGBTQ+. A eso se le llama legado, a eso se le llama ser buena persona.

¡Ay, Dolly! Nos acabas de dejar y no imaginas cómo duele. Podría estar escribiendo largo y tendido de semejante personalidad, porque Dolly fue y será un simbolo que pervivirá siempre al paso del tiempo. A cualquier mortal le parecería imposible concebir que una rubia de Tennesse cuyos peinados desafiaban la gravedad, condensara en apenas cinco pies de altura (1.52) tanto poderío. Fue mucho más allá de lo que nos han querido contar sobre «el sueño americano» de una chica, la cuarta de doce hermanos en una familia rural que persigue el camino del éxito guiada por su divina voz y su talento compositivo, sino que también personificó el empoderamiento femenino, el mismo que la libró de aquel amor tóxico y controlador de Porter Wagoner, quien trató de controlar su carrera en sus inicios. Esa ruptura profesional dejó dos de sus canciones más significativas, el clásico imperecedero Jolene, y la archiconocida I Will Always Love You que Whitney Houston convirtiera en un hit ‘mainstream’. Cuenta la leyenda que Dolly escribió ambas canciones el mismo día y con los derechos de I Will Always, tras ser popularizada por Whitney Houston en El Guardaespaldas, compró un complejo de oficinas en un barrio afroamericano de Nashville, por y para la integración laboral de sus vecinos.

Raudal de bondad y talento.

Aún hoy, a pocos días de tu muerte, los hay empeñados en querer ver a Dolly Parton como la rubia tonta. Ella se pasó toda la vida diciendo que, más allá del maquillaje y lo que se veía, había «un cerebro y un corazón». Y hoy nos corresponde a las demás defender ese legado.

Ha fallecido Dolly Parton. Entre todos los que deja recordad esto: Donó un millón de dólares a la investigación de la vacuna ARNM de Moderna.

Hoy, vacunas de ARNM superan un Fase 3 en melanoma y avanzan en cáncer de páncreas, mama y pulmón.

Mientras unos sembraban miedo, ella ayudó a sembrar futuro.

Vuela alto, Dolly. You’re a star! Gracias por hacernos sentir, vibrar, llorar y bailar. Eres eterna y siempre te querremos.