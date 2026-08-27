Opinión | Los imprescindibles
Cristo se paró en Éboli: El tiempo detenido
Carlo Levi fue confinado en Gagliano, en el interior de la región entonces llamada Lucania (Basilicata), por las autoridades fascistas. Era un destierro interior. Allí ejerció la medicina en condiciones difíciles, una profesión para la que no tenía vocación, pues de corazón, y como demostró la posteridad, era un grandísimo escritor y pintor. El lugar en el que la policía le confinaba era inhóspito, agreste. El progreso material no había llegado hasta allí, sus habitantes vivían en una especie de eterna prehistoria, rozando el nivel de subsistencia. Ellos mismos se cierran a cualquier estímulo exterior que perciben como dañino, pues su única vinculación con el Estado ha sido una relación desigual, basada en los prejuicios y en la explotación. Lucania es la periferia geográfica y espiritual, el lugar al que no llega el ferrocarril y la región donde viven brujas y bandidos, donde la mayoría de las personas habitan cuevas excavadas en la tierra.
La tradición oral lo impregnaba todo, se contaban historias de bandidos, de tesoros ocultos custodiados por las almas de los niños muertos sin bautizar, y muchas, muchas historias de brujas, a las que se les atribuía el conocimiento de antiquísimos remedios, o fórmulas con las que dañar a las personas y hechizar a los maridos.
Cristo se paró en Éboli está escrito por momentos como si fuera un libro de memorias, después parece un ensayo político, con rasgos evidentes de ensayo social y antropológico. Él habla de las gentes está presente, y con el testimonio del idioma, también el de las creencias. Carlo Levi amó verdaderamente aquella región y sus habitantes, les concedió la inmortalidad en su libro, pero también en su arte, en el que retrató la pobreza y la dignidad de los moradores de Lucania, la región que jamás fue pisada por los pies de Cristo.
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