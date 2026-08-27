Alquilar un coche en vacaciones puede tener trampa y salir caro

En el caso de que en vacaciones (o en otro momento del año) usted, querido lector, alquile un coche, tenga siempre presente que unos minutos revisando el vehículo, antes de arrancarlo, pueden suponer el ahorro de más de un disgusto. Y también de una cantidad económica que, sin duda, sería preferible gastar en los placeres estivales.

Huelga decir que es imprescindible leer atentamente toda la documentación antes de firmar. Puede parecer una tarea tediosa, especialmente cuando estamos deseando empezar las vacaciones, pero en ella encontraremos cuestiones fundamentales como los teléfonos de asistencia en viaje, las coberturas contratadas, la asistencia en carretera, las condiciones del seguro o las obligaciones que asumimos como conductores del vehículo de alquiler. Por ejemplo: si se permite que un tercero se ponga al volante, hay coberturas que se pierden.

Entre esa documentación también suele encontrarse la referente al estado del vehículo, esto es, qué desperfectos presenta en el momento de la entrega. Es importante comprobarlo detenidamente, dado que, una vez que nos hacemos cargo del coche, comienza nuestra responsabilidad sobre el mismo.

Y aquí va un consejo práctico: es aconsejable realizar fotografías y vídeos del vehículo antes de comenzar a utilizarlo. No basta con una rápida inspección: hay que documentar. Conviene revisar tanto el exterior como el interior y prestar especial atención a pequeños golpes, arañazos o desperfectos que puedan no haber quedado reflejados correctamente en la documentación.

¿Por qué es tan importante? Porque, si posteriormente aparece un daño que no constaba en el documento de entrega, la empresa puede atribuirlo al periodo durante el cual el vehículo estuvo bajo nuestra responsabilidad, es decir, considerar que se lo hemos hecho nosotros. Lo cual podría implicar un coste económico. Tener fotografías o vídeos (fechados, el móvil refleja en qué día y hora se han captado las imágenes) se convierte entonces en una prueba fundamental para acreditar cuál era realmente el estado del vehículo cuando lo recibimos. Habría que conservar las fotografías, vídeos y documentación del alquiler hasta después de haber finalizado la relación contractual y comprobado que no existe ninguna reclamación de la empresa.

Otro aspecto que debemos conocer es el funcionamiento de la franquicia.

Normalmente, los vehículos de alquiler cuentan con determinadas coberturas y, en muchos casos, existe una franquicia. Esto significa que el arrendatario puede tener que asumir los daños hasta un determinado importe. Por ejemplo, si la franquicia es de 200 euros y el daño asciende a 150 euros, el coste podrá repercutirse al arrendatario conforme a las condiciones del contrato. Si el daño asciende a 400 euros, la responsabilidad económica del arrendatario quedará, en principio, limitada al importe de la franquicia, siempre que el daño esté cubierto y no concurra alguna de las exclusiones previstas en el contrato.

Por esta razón se considera habitual que la empresa realice una retención de una determinada cantidad en la tarjeta. Esa cantidad puede destinarse a cubrir daños u otros conceptos previstos en las condiciones del alquiler. Pero, atención, porque depósito y franquicia no son necesariamente conceptos idénticos, por lo que debemos comprobar qué cantidad se bloquea, para qué se bloquea y en qué condiciones será devuelta.

Lo mismo ocurre con el combustible. Si el vehículo se entrega con el depósito lleno, debemos comprobar qué obligación establece el contrato respecto de su devolución. De no hacerlo, la empresa podrá repercutirnos el coste correspondiente conforme a las condiciones pactadas.

Los consejos legales a la hora de alquilar un coche son sencillos: leer todo con detenimiento, especialmente lo que se refiere a seguros, franquicias, depósitos, combustible y daños. Y, si no queda algo claro, mejor preguntar. Para así no dar lugar a que un pequeño arañazo en la carrocería termine convirtiéndose en el problema de nuestras vacaciones. n