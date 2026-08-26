El tiempo pasa con increíble celeridad, y si uno ha sabido enriquecer su entendimiento con lecturas sustanciosas, viajes instructivos y serenas reflexiones, al final recibe la recompensa del sabio, que consiste en comprobar que todo lo aprendido es inútil, toda experiencia es tardía y toda vida es de una vulgaridad sin paliativos.

Eduardo Mendoza, Tres enigmas para la Organización

La ventaja del escritor es poder amoldar a su antojo la ficción por él creada, de manera que puede asemejarse a la realidad, mirarla desde una perspectiva diferente o crear un mundo imaginario, todo ello con una libertad que muchos envidiarían.

Eduardo Mendoza es uno de los autores de lectura más gratificante, porque incluso las menos magistrales de sus novelas son tan hilarantes que precisan alguna pausa para no morir de risa. No obstante, jamás ha presumido de sabelo todo como algún afamado académico de la lengua que gusta de entrar en todas las guerras, aunque ya no sea reportero, ni se implica en rajar de todo el mundo en artículos semanales. No deja de sorprender su escaso afán de protagonismo incluso como narrador, pues las reflexiones más interesantes siempre están puestas en boca de sus personajes, lo que le permite aparecer ante el lector con una fingida neutralidad.

La cita que encabeza el artículo es una reflexión del director de una organización fantasma, pero cuadra con un autor octogenario, espectador de una sociedad que ha dado muchas vueltas desde 1943: la autarquía de la posguerra, el desarrollismo posterior, la complicada transición... visto por un agudo retoño de la burguesía catalana, jurista de formación, intérprete en Naciones Unidas y luego prolijo y genial escritor. Parece la reflexión de un epicúreo que contemplara el mundo desde la Villa de los Papiros de Herculano.

Como mi experiencia no alcanza ni de lejos la del maestro, quiero pensar que las lecturas, los viajes y las experiencias, me llevan a una conclusión un poco menos escéptica: que al menos el conocimiento adquirido sirve para distinguir, aunque no siempre, la estupidez humana y, unas pocas veces, la maldad.

No queda más remedio que buscar ejemplos en los sucesos más recientes, pues la necedad y la maldad son una constante en cualquier muestra y en cualquier tiempo. La crisis de Ceuta es un ejemplo casi paradigmático: el Gobierno, que ha resuelto medianamente bien algunas de las crisis más complicadas de la historia reciente, naufraga en Ceuta de una forma lamentable. Varios ministros han visitado la ciudad autónoma, pero sus declaraciones ponen de manifiesto una falta de coordinación y de respuesta organizada, además de una ausencia de coherencia en los mensajes que raya en la incompetencia manifiesta. El Gobierno central es el principal responsable y no caben excusas. El más disonante de los orfeones es un lujo al lado del coro de grillos ministerial.

La legislación vigente no deja lugar a muchas dudas, por más que el líder de la oposición finja desconocerla negligente o maliciosamente. La protección de menores es una cuestión de orden público constitucional: no pueden ser expulsados sin tramitar un expediente individualizado, porque el Estado debe garantizar su asistencia y el retorno puede no ser la mejor solución; incluso las Comunidades Autónomas tienen la obligación ineludible de tutelar a los menores en situación de desamparo. No es menor la obligación de proteger a los refugiados, a la que estamos obligados en virtud de tratados internacionales. Es preciso examinar cada caso individualmente y resolverlo en tiempo y forma. Quien diga lo contrario, o es un ignorante o miente descaradamente. Eso va también por los líderes de la oposición, que no pierden ocasión de arremeter contra el gobierno, pero tan torpemente que deja bien a las claras que su objetivo no es ayudar a apagar los fuegos, menos aún si quien se quema es el gobierno de Pedro Sánchez. Tampoco la coherencia es la palabra preferida de Feijoo: ora dice que hay que expulsarlos a todos, ora que hay que confinarlos. Además, apela a una supuesta norma europea sobre migraciones que no ha entrado en vigor y que, si es que permitiera la devolución en caliente de menores o de solicitantes de asilo, probablemente sea cuestionada ante el Tribunal de Justicia de la UE o el de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero a Feijoo no parece preocuparle el rigor jurídico.

No debemos minusvalorar otras fuerzas oscuras y malintencionadas. La permanente obsesión por el conflicto territorial de Marruecos es más que evidente, pero en ese juego malévolo no es ajeno el pérfido Donald Trump y el no menos perverso Netanyahu. Pero Marruecos es el guardián de la frontera, el que hace el trabajo sucio a Europa, como Turquía en el este. Circunstancias de la política internacional que impiden una respuesta europea que sea digna de los valores que supuestamente representa.

Todo eso descoloca a los Abascales, que no saben si llamar a la legión o sumarse a la "invasión", alentada indirectamente por sus amigos Trump y Netanyahu. Mientras definimos qué es una invasión, recordemos al Gobierno que lo primero que hacían los romanos cuando llegaba la noche en territorio hostil era fortificarse y cavar las letrinas, en términos modernos, asegurar el perímetro y tomar precauciones sanitarias.

Mientras tanto, seguiremos sin noticias de Gurb, el extraterrestre de Mendoza perdido en la Barcelona contemporánea. Lo mismo aparece en Murcia, junto al pirata Roger.