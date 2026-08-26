El PP sí que sabe gestionar crisis

Es una pena que la crisis de Ceuta no sea gestionada por el partido popular. Los populares son los que más experiencia tienen en gestionar este tipo de crisis, y a las pruebas me remito.

La gestión de Mazón en la ‘Dana’ y que en octubre se cumplirán dos años de aquella tragedia que se llevó la vida de 230 personas, es la prueba del algodón de la capacidad que tiene el partido popular para tener la confianza de los españoles, más aún, el vicealcalde de Valencia, uno de los líderes de VOX en la Comunitat Valenciana, ni corto ni perezoso se fue con su pareja a una casa de turismo rural, mientras sus compatriotas se ahogaban ¿son o no son los mejores?

Aznar y M.Rajoy dejaron para la historia la gestión del petrolero Prestige. Yo no sé ustedes, pero ellos solos consiguieron que miles de españoles se enfundaran un buzo blanco -que me recordó al genial Woody Allen vestido de espermatozoide-, sacaran lo mejor de nuestro orgullo y se plantaron en las costas gallegas a retirar chapapote ¿Eso quien lo consigue? solo los genios y los jetas.

¿Y qué me dicen de nuestro maestro de michirones el ínclito Federico Trillo? un tipo capaz de mentir a los familiares de nuestro glorioso ejército y cambiarle los cadáveres delante de sus narices, y encima Aznar lo premia enviándolo de embajador a Londres, aunque claro, estamos hablando del ministro que puso a Marruecos en su sitio con el conflicto de Isla Perejil. Si esta crisis nos hubiera pillado con Trillo al frente de nuestros militares, otro gallo nos cantaría. Es una pena ver a Marlaska y Robles tirándose los trastos cada día, que empiezan a parecerse a Douglas y Turner en aquella comedia de ‘La guerra de los Rose’.

Pero si quieren más pruebas sobre cómo gestionar catástrofes, la ídolo, la number one es sin duda Isabel Díaz Ayuso, que después de meternos en un lío llamando ‘Narcoestado’ a México y perderse unos días por sus costas, donde seguramente corrían los daiquiris y los mojitos, en cuanto empezó el fuego en su comunidad (Madrid) envió una nota al gobierno de España diciendo que se hicieran cargo del mismo, eso sí, cada día se vestía de coronel tapioca y se ponía a tirar lágrimas de cocodrilo.

Tanto le ha afectado los incendios en su Madrid, que ha renunciado al ático que compró con nocturnidad y alevosía la administración autonómica (6’3 millones de euros) -eso sí que es un plan de vivienda social-, que ha dado la orden de venderlo por 6’9, imagino que el corredor o corredora inmobiliaria estará encantada con ella, para destinar ese dinero a la recuperación de los incendios.

Metro de Valencia, cribado de mamografías en Andalucía, visita del Papa a Valencia, aquel rescate bancario que cumplieron con su palabra (Rajoy, Soraya y De Guindos) que no nos iba a costar un euro, llevaban toda la razón, no nos costó un euro, sino sesenta mil millones de euros, es tanta la experiencia que acumulan que yo no sé ustedes, pero yo estaría más tranquilo si lo de Ceuta estuviera al frente el binomio Feijóo / Abascal, estoy convencido que todos esos migrantes que se empeñan en llegar al península ibérica, una de dos, o estarían ya al otro lado de la valla, o haciendo cola para apuntarse en la legión, que en eso también tenemos experiencia, y si no, echen un vistazo a nuestra historia y el papel que jugaron, legionarios y mercenarios norteafricanos en el golpe de estado.

Una pena que lo de Ceuta esté en manos de este gobierno social / comunista, y que la ciudad autónoma siga sin estar confinada, con la tranquilidad que nos daría que Santi llegara allí con su caballería y sus tanques a limpiar las calles de la españolísima Ceuta.

Como se entere el líder de VOX, que hay empresarios que están viendo que no pueden recoger sus frutas y verduras, que faltan camioneros, peones agrícolas, mecánicos y albañiles por falta de mano de obra, los españoles ya pasamos de nivel hace décadas emigrando a Francia, Alemania y Suiza a hacer el trabajo sucio, lo mismo manda a tomar por saco a sus propios patronos por fomentar la llegada de mano de obra barata.