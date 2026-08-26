Peleando por el crédito con uñas y dientes.

Desde el año 2000, la deuda pública global se ha multiplicado por un factor de cinco, pasando desde unos ‘meros veinte trillones americanos a más de cien. Como porcentaje del PIB eso ha supuesto pasar de un endeudamiento medio del 60% a más del 100%. En concreto, Estados Unidos debe casi cuarenta trillones, con un porcentaje de endeudamiento sobre el PIB del 120%. La cosa es grave, aunque las previsiones más pesimistas no tienen pinta de cumplirse en el corto plazo. A esa situación hemos llegado debido a la negativa de los Gobiernos a hacer que la gente pague con impuestos los exorbitantes déficit públicos, lastrados por un Estado del bienestar y unos servicios públicos que parecen no tener límites en su expansión.

La mayor parte de esa deuda están denominadas en la moneda del país, por lo que no hay peligro inminente de una crisis financiera global. Eso no evita que los banqueros centrales estén muy preocupados últimamente por las tensiones que se están viviendo por la captura del crédito disponible, que no es infinito. El aumento exponencial de la deuda pública en este siglo se explica en gran parte por dos grandes crisis que no tienen visos de repetirse a corto plazo: la de 2007 por el estallido de las hipotecas subprime y la pandemia del covid 19.

Lo que estamos viviendo ahora con la fuerte demanda de dinero a plazo tiene otros orígenes, más complejos y más preocupantes. Al tradicional déficit público de los Estados, financiado por emisiones de deuda pública, se ha unido últimamente la necesidad de financiar los grandes centros de datos que exigen por defecto las aplicaciones de Inteligencia Artificial

Si a eso unimos el fuerte aumento de los gastos de defensa ante el incremento de amenazas geopolíticas y las costosas políticas de reindustrialización que afrontan los países para competir en un mercado mundial fragmentado, el panorama resultante es un escenario de múltiples operadores tirando de la misma manta. En la medida en que ese crédito conlleve una promesa de productividad aumentada, bien está. Pero ese no es el caso de las armas y de los subsidios.