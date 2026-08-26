Donde muere la libertad

Jack Burns, el vaquero protagonista de la historia de Abbey, tiene la dignidad de los personajes crepusculares, aquellos que deambulan entre dos mundos: uno senescente, noble, idealizado y por tanto de gran belleza moral; otro emergente, poderoso, nuevo y ajeno por completo al mundo anterior, incluso hostil a él. Burns, celoso de su libertad individual más que de ninguna otra cosa, representa un modo de vida en franco retroceso conforme avanza el poder del Estado y su capacidad de injerencia en todos los aspectos de la vida.

Es evidente que estamos ante un vaquero al que, no sin cierta prevención, podríamos catalogar dentro de algún tipo de anarquismo. El héroe no es ningún idealista, y a pesar de su imagen romántica a lomos de su yegua Whisky, nada hace pensar que nos encontremos exactamente ante un don Quijote yanqui (aunque por momentos parece aproximársele). Intenta por todos los medios huir del conflicto y sigue la senda del margen, lejos, lo más lejos posible de las corrientes oficiales, sin documentos de identidad en vigor, permitiendo que su existencia oficial vaya desdibujándose conforme se libera de los vínculos burocráticos.

Su idea es desaparecer entre el gran paisaje norteamericano como tantos otros antes que él. Sólo la obligación moral que siente por ayudar a un amigo encarcelado le lleva a un conflicto con el Estado y con la policía. Y así, la historia de un anarca, especie aproximada de emboscado, marginado por voluntad propia, se convierte en la tensa persecución de un hombre que cree encarnar la bondad de una época en su ocaso y que asume su final como en una tragedia antigua.