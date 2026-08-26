Añadir vida a los años

Buenos y calurosos días, que es lo que toca en la estación que estamos, aunque no sé si será por la edad, pero cada vez mis veranos son más cálidos. Seguro que los expertos así lo afirmarían, pero yo, como con el frío, a mi edad tengo un termostato casi infalible. Esto que parecería un comentario sin mayor importancia, introducido en según qué medios de divulgación (publicidad, redes sociales, organismos públicos) hace ver que las personas mayores tenemos una salud física y mental más pobre, recuperaciones más lentas de las discapacidades y un deterioro cognitivo más acelerado. Es decir, utilizar el edadismo de forma negativa hacia las personas mayores. Siempre se da una imagen en relación al envejecimiento que nada tiene que ver con la realidad tan diversa de nuestro colectivo. Aunque en algunas ocasiones nos encontramos con el caso contrario, nos reflejan como personas casi superdotadas, que pueden con todo y están dispuestas a todo.

No todas las personas mayores son iguales, no tenemos las mismas necesidades ni debemos, o podemos, hacer las mismas cosas.

La edad no marca quién eres, ni un estado de salud concreto, como tampoco hay una manera de vestir adecuada para una determinada edad o como debo comportarme en la vejez.

Que las personas mayores estemos expuestas a cambios relevantes que afectan a nuestras relaciones personales individuales y sociales, es cierto. Que la prevalencia de la soledad no deseada es mucho más elevada entre las personas que sufren problemas en otras áreas, como las personas que llegan con dificultad a fin de mes, están en situación de desempleo, sufren problemas de salud física o mental o tienen discapacidad, también. Pero no es una ‘cualidad’ de las personas mayores.

El estudio sobre soledad no deseada y salud mental en España 2026, presentado por el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada – SoledadES, nos indica que la soledad no deseada y los problemas de salud mental no se distribuyen de manera homogénea en la población. Determinadas circunstancias sociales, económicas y personales aumentan el riesgo de experimentar ambas situaciones. En las personas jóvenes la prevalencia de los problemas de salud mental (diagnosticados o no) es inversamente proporcional a la edad, pasando de un 38,5% en el grupo de 18-24 años a un 8,5% entre los mayores de 75 años.

Siguiendo con el estudio, la soledad no deseada se ha convertido en un importante problema de salud pública debido a sus vínculos bidireccionales con problemas de salud mental, tanto percibidos por la propia persona (self-reported) como diagnosticados clínicamente, como la depresión, la ansiedad y el deterioro cognitivo (Hawkley & Cacioppo, 2010; Heikkinen & Kauppinen, 2004; Nuyen et al., 2020;Tiikkainen & Heikkinen, 2005; Wang et al., 2018).

Por ello, desde la Federación de Pensionistas de CC OO, reivindicamos que la promoción de la salud debe abordar de manera transversal los determinantes sociales, combatiendo el edadismo y las desigualdades que afectan desproporcionadamente a grupos vulnerables, especialmente a las mujeres mayores. Es fundamental crear entornos adaptados a las personas mayores, tanto en zonas rurales como urbanas, que eliminen obstáculos físicos y sociales y faciliten su participación activa en la comunidad. Solo mediante la superación de la inequidad en el acceso a recursos básicos, aprendizaje a lo largo de la vida y protección social, se podrá garantizar que el envejecimiento saludable sea una realidad inclusiva que no deje a nadie atrás.

Todas nuestras reivindicaciones no solo son para la personas mayores en la actualidad. Todas ellas implican la creación de más empleo público, de unas condiciones laborales más justas y una eficacia y eficiencia en todos los servicios públicos de los que muchos de nosotros y nosotras somos usuarias. Y estén atentos señores y señoras lectoras, porque aunque os parezca lejano, os veréis en su mismo estado con el transcurso del tiempo. El objetivo fundamental de las sociedades actuales no debe ser solo prolongar la existencia, sino asegurar que los años ganados transcurran con bienestar y plenitud, bajo la premisa de «añadir vida a los años».