Teresa García, la alcaldesa que pasará a la historia de Calasparra

No por esperada ha dejado de ser noticia. Teresa García, la primera alcaldesa de Calasparra ha anunciado que vuelve a su cotidianidad laboral y deja la primera línea política municipal. Una decisión acorde a su forma de entender la política, porque otra cosa no, pero la coherencia sigue siendo un signo de su identidad.

Pero al margen de romper el techo de cristal al convertirse en la primera alcaldesa democrática de un municipio que sigue siendo un destino turístico sin explotar lo que se merece –siempre dije y digo que hay esta localidad y su entorno, en vez de en Murcia hubiera estado en Cataluña, sería un destino turístico de primer orden- pasará a la historia del municipio como la alcaldesa que adquirió para su pueblo la Plaza de Toros de la Caverina.

En un mundo, el taurino, donde la inmensa mayoría de quienes toman decisiones son hombres, como diría M. Rajoy, españoles y mucho españoles, haya sido una mujer la que tuvo la valentía y la astucia de cerrar una ‘herida’ abierta, supuso para muchos una lección de humildad y eficacia.

Lo mismo que por muchos alcaldes que lleguen y dirijan la vecina localidad de Caravaca de la Cruz, la historia y la memoria recordará al alcalde Antonio García Martínez – Reina, aquel regidor socialista que compró y adquirió para el municipio, el fabuloso y maravilloso paisaje que suponen las Fuentes del Marqués a finales de los ochenta del siglo XX, Teresa García, cuando pasen los años y las décadas, cada vez que lleguen a la Caverina sus famosos y fantásticos encierros, o se celebre un concierto, en la memoria colectiva aparecerá el nombre de esta Alcaldesa que ha cumplido un ciclo.

Por motivos profesionales, he tenido el placer y el lujo de realizar actuaciones conjuntas con el ayuntamiento calasparreño, y cuando uno ha encontrado solo facilidades y las puertas abiertas a la coordinación entre administraciones públicas, sin tener en cuenta colores políticos, es de recibo, y como dice el dicho popular ‘es de bien nacidos ser agradecido’ reconocer el trabajo bien hecho.

Este artículo no pretende valorar su gestión al frente de la corporación municipal, solo poner en valor la importancia de la colaboración entre administraciones públicas en favor del interés general.

No sé si con su renuncia gana o pierde el municipio, lo único seguro, es que quien gana y por goleada será su vida personal y su entorno familiar. Este año será el último, de momento, que presidirá cada uno de los seis encierros que llenarán las calles de Calasparra de emoción, pasión y peligro, serán sus últimas fiestas como alcaldesa, estoy seguro que algunas se alegrarán, pero estoy convencido que muchos la echarán de menos. Deja una plaza de toros propia y un nuevo ayuntamiento, y corresponderá a los calasparreños y calasparreñas decir si seis años después, está mejor o peor que cuando ella tomó el bastón de mando.

Suerte en tu regreso a la normalidad.